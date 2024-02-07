РЖД может запретить высаживать животных без хозяина из поездов

В РЖД планируют запретить высадку животных из поездов и электричек, даже если они без хозяев, об этом 7 февраля пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора РЖД Ивана Колесникова.

Такое решение обсуждалось на заседании рабочей группы по совершенствованию правил перевозок пассажиров с животными в различных видах транспорта.

При этом Колесников отметил, что понадобятся разные корпоративные процедуры, так как часто акционерами пригородных компаний, которые занимаются перевозками, являются субъекты РФ.

Напомним, что в середине января стало известно о том, что проводница поезда выкинула кота Твикса в Кирове. Хозяин кота ехал из Екатеринбурга в Тихвин.

Фото: ЗАКС.Ру