ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:46

РЖД может запретить высаживать животных без хозяина из поездов

фото ЗакС политика РЖД может запретить высаживать животных без хозяина из поездов

В РЖД планируют запретить высадку животных из поездов и электричек, даже если они без хозяев, об этом 7 февраля пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора РЖД Ивана Колесникова.

Такое решение обсуждалось на заседании рабочей группы по совершенствованию правил перевозок пассажиров с животными в различных видах транспорта. 

При этом Колесников отметил, что понадобятся разные корпоративные процедуры, так как часто акционерами пригородных компаний, которые занимаются перевозками, являются субъекты РФ.

Напомним, что в середине января стало известно о том, что проводница поезда выкинула кота Твикса в Кирове. Хозяин кота ехал из Екатеринбурга в Тихвин.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама