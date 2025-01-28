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Новости 11:17

Рябоконь настаивает на расширении полномочий полиции для расследования нападений собак

фото ЗакС политика Рябоконь настаивает на расширении полномочий полиции для расследования нападений собак

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь призвал принять два законопроекта, касающихся нападений собак на людей, об этом 28 января написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По словам Рябоконя, в 2024 году в Петербурге зарегистрировано 5 462 случая укусов собаками, из которых 1 187 – дети. Также парламентарий в своем тексте привел данные Роспотребнадзора: 40% всех укусов были совершены домашними питомцами. Депутат отмечает, что эти данные отражают только официальные обращения в медицинские учреждения.

Ситуация с нападениями собак, по словам Рябоконя, в городе ухудшается год от года. В 2022 году число пострадавших составило 5 084 человека, из которых 1 130 были детьми. В 2023 году показатель немного увеличился – 5 245 укушенных, среди которых 1 177 детей.

Депутат призвал принять два ключевых законопроекта для решения этого вопроса. Первый из них возлагает на полицию полномочия по расследованию дел о нападениях собак. Второй – проект городского закона о дополнительных требованиях к содержанию домашних собак, в том числе предполагающий обязательную регистрацию животных.

В октябре в петербургском ЗакСе был принят в первом чтении законопроект, устанавливающий новые правила обращения с собаками. Документ вводит обязательные требования для владельцев животных, включая регистрацию собак, пресечение агрессии и уборку за питомцами, а также штрафы за нарушения, такие как выгул без поводка и намордника для крупных собак. Кроме этого, закон ограничивает доступ животных на детские и спортивные площадки, в магазины и театры. Подробнее – в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Рябоконь Андрей Алексеевич 




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