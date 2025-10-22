Идею о признании пасынков и падчериц в членами многодетной семьи одобрили в ЗакСе

Законодательное собрание Петербурга 22 октября в первом чтении приняло законопроект, по которому пасынки и падчерицы будут считаться членам многодетной семьи, но только при их совместном проживание с одним из родителей и отчимом (мачехой).

"Целесообразность расширения понятия "многодетная семья" обусловлена демографической ситуацией в Российской Федерации, принятие проекта закона позволит большему количеству семей получить меры социальной поддержки и меры дополнительной социальной поддержки", – говорится в пояснительной записке.

По данным авторов законопроекта, сейчас в Петербурге насчитывается примерно 156 семей, которые после принятие законопроекта смогут считаться многодетными. Предполагается, что изменения в Соцкодекс после принятия закона вступят в силу с 1 января 2026 года.

Законопроект подготовила комиссия по социальной политике и здравоохранению, которую возглавляет единоросс Александр Ржаненков. Законопроект внесен на рассмотрение парламента в начале октября.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру