Беглов посетил Ленинградский зоопарк в честь его 160-летия

Губернатор Петербурга Александр Беглов 14 августа посетил Ленинградский зоопарк и поздравил его работников со 160-летием учреждения, сообщила пресс-служба Смольного.

В зоопарке губернатора сопровождали дети участников СВО, а также ребята из многодетных семей и находящиеся под опекой или попечительством. Судя по фото, зверинец посетил также вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

"Нашему зоопарку сегодня исполняется 160 лет. Его любят и дети, и взрослые. Хочу поблагодарить всех, кто здесь трудится, ухаживает за животными и лечит их. Зоопарк остаётся на том же месте, где он был основан. За последние годы мы отремонтировали вольеры. Многое ещё предстоит сделать – отреставрировать памятники архитектуры, открыть новые детские, образовательные и экспозиционные зоны", – заявил Беглов в ходе визита.

В ходе посещения зверинца губернатору представили концепцию его развития. В зоопарке хотят создать новые условия для семейного отдыха, сохранив при этом его историческую атмосферу. Беглов одобрил концепцию и поручил создать попечительский совет Ленинградского зоопарка, который он намерен возглавить лично. Глава города также передал зоопарку сертификат на ремонт павильона для крупных хищников.

Наконец, Беглов напомнил, что зоопарк пережил годы блокады. Часть животных была вывезена в Казань, но некоторые из них остались в Ленинграде. Жизни зверинца в этот период посвящена экспозиция "Зоосад в годы блокады", которую глава города предложил сделать постоянной.

Напомним, в конце июля президент Лаоса Тхонглун Сисулит в ходе встречи с главой России Владимиром Путиным пообещал подарить России пару слонов . Сисулит сказал, что хочет, чтобы животные были переданы Ленинградскому зоопарку. Позднее в пресс-службе зверинца сообщили, что они не смогут принять слонов к себе, так как у зоопарка нет площади и ресурсов для строительства необходимого павильона.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного