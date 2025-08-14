ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
14 августа 2025, 11:56

Беглов посетил Ленинградский зоопарк в честь его 160-летия

фото ЗакС политика

Губернатор Петербурга Александр Беглов 14 августа посетил Ленинградский зоопарк и поздравил его работников со 160-летием учреждения, сообщила пресс-служба Смольного. 

В зоопарке губернатора сопровождали дети участников СВО, а также ребята из многодетных семей и находящиеся под опекой или попечительством. Судя по фото, зверинец посетил также вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

057A7109.jpg (1.31 MB)

"Нашему зоопарку сегодня исполняется 160 лет. Его любят и дети, и взрослые. Хочу поблагодарить всех, кто здесь трудится, ухаживает за животными и лечит их. Зоопарк остаётся на том же месте, где он был основан. За последние годы мы отремонтировали вольеры. Многое ещё предстоит сделать – отреставрировать памятники архитектуры, открыть новые детские, образовательные и экспозиционные зоны", – заявил Беглов в ходе визита.

В ходе посещения зверинца губернатору представили концепцию его развития. В зоопарке хотят создать новые условия для семейного отдыха, сохранив при этом его историческую атмосферу. Беглов одобрил концепцию и поручил создать попечительский совет Ленинградского зоопарка, который он намерен возглавить лично. Глава города также передал зоопарку сертификат на ремонт павильона для крупных хищников.

057A7847_J5mNGgn.jpg (822 KB)

Наконец, Беглов напомнил, что зоопарк пережил годы блокады. Часть животных была вывезена в Казань, но некоторые из них остались в Ленинграде. Жизни зверинца в этот период посвящена экспозиция "Зоосад в годы блокады", которую глава города предложил сделать постоянной.

Напомним, в конце июля президент Лаоса Тхонглун Сисулит в ходе встречи с главой России Владимиром Путиным пообещал подарить России пару слонов . Сисулит сказал, что хочет, чтобы животные были переданы Ленинградскому зоопарку. Позднее в пресс-службе зверинца сообщили, что они не смогут принять слонов к себе, так как у зоопарка нет площади и ресурсов для строительства необходимого павильона.  

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного


