ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:41

Бельский считает, что новый зоопарк может появится в Юнтолово

фото ЗакС политика Бельский считает, что новый зоопарк может появится в Юнтолово

Председатель законодательного собрания Александр Бельский в беседе с журналистами 9 октября сообщил, что считает Юнтолово подходящим местом для строительства нового зоопарка, о котором накануне говорили чиновники во время заседания правительства города.

- Этот вопрос уже обсуждался, по-моему, в Юнтолово, да и я думаю, других более удобных мест не найти, - сказал Бельский.

Спикер добавил, что сейчас Ленинградский зоопарк выглядит "печально" на фоне тех, что он видел в других городах России во время рабочих поездок. Также он отметил, что действующий зоопарк должен остаться общественным пространством. 

Напомним, на заседании правительства вопрос о новом зоопарке поднял депутат Заксобрания Валерий Гарнец. Он отметил, что животные пугаются ежедневных полуденных выстрелов из пушки на Петропавловской крепости. Губернатор Александр Беглов поручил вице-губернатору Николаю Линченко изучить этот вопрос и выбрать подходящее место для стройки. Начать проектировать объект уже могут в 2025 году. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости9 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама