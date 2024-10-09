Бельский считает, что новый зоопарк может появится в Юнтолово

Председатель законодательного собрания Александр Бельский в беседе с журналистами 9 октября сообщил, что считает Юнтолово подходящим местом для строительства нового зоопарка, о котором накануне говорили чиновники во время заседания правительства города.

- Этот вопрос уже обсуждался, по-моему, в Юнтолово, да и я думаю, других более удобных мест не найти, - сказал Бельский.

Спикер добавил, что сейчас Ленинградский зоопарк выглядит "печально" на фоне тех, что он видел в других городах России во время рабочих поездок. Также он отметил, что действующий зоопарк должен остаться общественным пространством.

Напомним, на заседании правительства вопрос о новом зоопарке поднял депутат Заксобрания Валерий Гарнец. Он отметил, что животные пугаются ежедневных полуденных выстрелов из пушки на Петропавловской крепости. Губернатор Александр Беглов поручил вице-губернатору Николаю Линченко изучить этот вопрос и выбрать подходящее место для стройки. Начать проектировать объект уже могут в 2025 году.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру