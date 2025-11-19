Заседание ЗакСа без Бельского началось с технических неполадок

Председатель Заксобрания Александр Бельский не смог присутствовать на заседании парламента 19 ноября. Спикер сегодня находится в командировке в Москве. Там проходит пленарное заседание Всемирного русского народного собора (ВРНС) с участием патриарха Кирилла, сообщила ЗАКС.Ру глава пресс-службы парламента Наталья Жохова.

Вести заседание доверили вице-спикеру Николаю Бондаренко. В самом начале возникли технические неполадки с системой голосования. Депутаты не могли проверить явку парламентариев через автоматические системы.

Из-за неполадок депутатам пришлось голосовать по-старому, с помощью поднятых рук. Чтобы установить кворум, отдельно собралась счётная комиссия ЗакСа. На мониторах депутатов в это время отображалась надпись "Система Власть не запущена". Примерно через 5 минут "Власть" все же удалось запустить.

Отметим, что Бельский входит в состав Бюро президиума ВРНС, также он участвует в деятельности петербургского отделения организации. В конце октября в Мариинском дворце состоялось пленарное заседание III Всероссийского форума ВРНС, в ходе которого спикер городского парламента высказал мнение, что революция 1917 года могла стать следствием недостаточной работы с молодежью.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру