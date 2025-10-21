Сотрудников Заксобрания Петербурга эвакуировали из-за задымления

Днем 21 октября в Законодательном собрании Петербурга при проведении ремонтных работ произошло задымление. Сотрудников парламента эвакуировали. Сейчас ведутся работы по устранению последствий, сообщила глава пресс-службы городского парламента Наталья Жохова. Причиной задымления стало "незначительное" возгорание брезента в шахте лифта. Его ликвидировали до прибытия спасателей.

"При проведении ремонтных работ произошло задымление. Сотрудники эвакуированы. В настоящее время проводятся работы по ликвидации возникшей ситуации", – сообщила Жохова.

К Мариинскому дворцу прибыла техника экстренных служб.

Отметим, сегодня в здании парламента должна состояться церемония награждения гандбольной команды "Зенит". Представителям команды собирались вручить почетный диплом Законодательного собрания за пропаганду здорового образа жизни и в связи с завоеванием золотых медалей на чемпионате России по гандболу среди мужских команд.

Обновление: Глава пресс-службы Наталья Жохова уточнила, что пострадавших в результате инцидента нет. По состоянию на 14:08 сотрудники вернулись на рабочие места.

