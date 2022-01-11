Муниципалам грозит императивный Беглов

Пока законопроект сенатора Андрея Клишаса и депутата Госдумы Павла Крашенинникова о местном самоуправлении ожидает рассмотрения в первом чтении, депутат Заксобрания Петербурга Всеволод Беликов собирает обратную связь об инициативе от муниципалов. ЗАКС.Ру пообщался с главами петербургских муниципалитетов и узнал, что перспективу уйти в отставку по желанию губернатора оценили не все.

Законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" закрепляет уже существующие нормы, но и вносит некоторые новшества в жизнь муниципалов. Авторы законопроекта утверждают, что изменения позволят повысить эффективность и закрепят право граждан на самоуправление, прописанное в Конституции. Формировать свое представительство народ может по-прежнему только через выборы, а единство системы публичной власти лишь согласует работу ее различных уровней, как говорил Клишас, "во благо граждан".

Одно из самых заметных нововведений — глава региона усилит контроль над главами муниципалитетов и местных администраций. В случае "ненадлежащего" исполнения полномочий руководителем МО губернатор сможет вынести провинившемуся муниципалу предупреждение, а если тот не устранит выявленные нарушения в тридцатидневный срок, то руководитель региона сможет досрочно прекратить полномочия главы округа. Так глава субъекта формально сможет единолично "отзывать" неугодных глав муниципалитетов.

Согласно Конституции, органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти и формально управляются лишь местными сообществами граждан.

За несколько дней до Нового года глава Совета муниципальных образований Всеволод Беликов разослал главам муниципалитетов обращение с просьбой предоставить ему замечания и предложения по проекту федерального закона сенатора Клишаса и депутата Крашенинникова. Сам Беликов в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что изменения лишь положительно скажутся на системе самоуправления.

По словам Беликова, практически большинство глав советов выступили в поддержку законопроекта и не стали вносить предложений. Новые возможности губернатора он называет спасением для проблемных округов. В ответ на вопрос, как губернатор может повлиять на руководителя округа, который, как и глава Петербурга, избран голосованием, Беликов рассказал о верховенстве губернаторского поста.

- Он высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, которое имеет императивный мандат. Его мандат весит больше, не потому, что он высшее должностное лицо, а потому, что за него голосовали все петербуржцы. Это дух закона, понимаете, не буква, это дух. Нигде не записано, но его мандат весомей, - считает Беликов.

По его мнению, в некоторых случаях вмешательство губернатора необходимо, чтобы повлиять на руководителей муниципалитетов, которые не справляются со своими обязанностями. Каким именно мунипалитетам помогла бы санкция губернатора — Беликов не уточнил.

Похожее мнение в разговоре с ЗАКС.Ру высказал глава МО "Красненькая речка" Александр Абраменко ("Единая Россия").

- Я считаю, что это достаточно оправданная история. Должны же быть какие-то рычаги давления и меры воспитательного характера. Согласитесь, есть муниципалитеты, и бывают ситуации, когда надо "махнуть шашкой". Должна быть какая-то вертикаль власти. Кто-то должен принимать осознанные решения. Чтобы эти решения принимать, нужны юридические полномочия, - рассказал Абраменко.

Глава МО "Финляндский округ" Игорь Кудинов ("Единая Россия"), поддерживает законопроект, хотя отмечает, что особых, по его мнению, изменений городу он не принесет.

- Для нас там особых изменений как таковых нет. Ну там дано право губернатору в отставку отправлять главу муниципального образования, а больше серьезного, что бы нас касалось, я не видел в этом проекте закона, - сказал Кудинов.

Он отметил, что губернатор и раньше мог повлиять на досрочное лишение полномочий мундепов из-за нарушений в декларациях. Действительно, за последний год по обращению губернатора Александра Беглова своих мандатов лишились более десяти мундепов, у которых нашли расхождения в отчетах о доходах и имуществе. Однако во всех подобных случаях обращение главы города носило лишь рекомендательный характер, а окончательное решение, лишить депутата мандата или нет, оставалось за муниципальным советом. Новый законопроект позволит губернатору единолично принимать подобные решения.

Глава МО "Горелово" Дмитрий Иванов ("Единая Россия") считает, что новый законопроект может противоречить не только Конституции, но и Трудовому кодексу.

- Есть Конституция. Местное самоуправление независимо. Конституцию же никто не отменял. Главу местной администрации можно просто снять. Губернатор здесь вообще ни при чем. Достаточно решения совета. Трудовые отношения у главы местной администрации с муниципальным советом, не с губернатором. Это все равно, что я возьму и уволю директора ЖКХ, - сказал Иванов.

Глава МО "№72" Павел Швец (Партия Роста) в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что досрочная отставка глав МО по требованию руководителя субъекта — не единственное нововведение, которое скажется на местном самоуправлении Петербурга. В случае принятия закона возглавить муниципалитеты могут ставленники губернатора — законопроект Клишаса – Крашенинникова предусматривает право градоначальника выдвигать на эту должность своих кандидатов.

- Я думаю, власти города захотят поставить местное самоуправление под свой контроль. Я ожидаю, что будет выбран сценарий, который поставит в зависимость от исполнительной власти назначение глав муниципалитетов. Там есть вариант, что главы избираются муниципальными советами по представлению губернатора, - рассказал Швец.

По мнению главы МО "Гражданка" Елены Беляевой ("Справедливая Россия"), наделять губернатора новыми полномочиями не нужно — нынешних способов сместить главу округа, по ее мнению, достаточно: отзывы жителей, неудовлетворительная оценка работы главы и другие механизмы.

Хотя Беликов сказал, что в основном получил положительные отзывы от глав округов, собеседники ЗАКС.Ру рассказали, что времени на подготовку содержательного ответа у них толком и не было. Свое обращение председатель Совета муниципальных образований направил главам муниципалитетов в предновогоднюю пору — 27 декабря, а обратную связь надеялся получить уже 11 января. На раздумья у глав МО было лишь четыре рабочих дня.

Петербургскую муниципальную политику в 2022 году может встряхнуть не только законопроект Клишаса – Крашенинникова. Другой вопрос, обсуждение которого не утихает с осени прошлого года — возможная реформа местного самоуправления и сокращение количества МО. Как мундепы отнеслись к идее укрупнить округа — в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков