Муниципалы попытались возразить реформе МСУ

В последний день внесения отзывов к законопроекту сенатора Андрея Клишаса и депутата Павла Крашенинникова о реформе органов местного самоуправления, в двух петербургских муниципалитетах попытались обсудить возможные муниципальные перемены. В МО "Гражданка" депутаты не утвердили предложение Вадима Сафонова обратиться в Госдуму с просьбой отклонить законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Аналогичную инициативу хотели рассмотреть в МО "Владимирский округ", но ограничились коллективным письмом из-за отсутствия кворума.
Законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" внесли сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы, единоросс Павел Крашенинников в декабре 2021 года. Новые положения законопроекта исключают поселковые муниципальные образования, вводят персональную ответственность руководителей округов и местных администраций перед губернатором, а также дают полномочия главе субъекта предлагать своих претендентов на должность главы МО. Это вызвало волну недовольства среди петербургских муниципалов, которые восприняли инициативу как крест на их независимости.
В МО "Гражданка" мундеп Вадим Сафонов на заседании совета 19 января обратился к коллегам с предложением направить от лица муниципалитета депутатам Госдумы и городского парламента просьбу отклонить "вредный и опасный" законопроект о реформе МСУ. Он также заявил о необходимости посоветовать думским парламентариям разработать альтернативный законопроект, который бы учел особенности муниципальной власти в разных регионах. Большинство депутатов положительно восприняли инициативу. При обсуждении предложения Сафонова выступила и глава МО Елена Беляева, которая одобрила идею.
- Мое мнение - я против этого закона [о реформе МСУ]. Я сама подписала как глава муниципального образования обращение Земского съезда. Поставила свое имя и должность, - заявила Беляева перед депутатами.
Однако от голосования Беляева воздержалась, объяснив это тем, уже подписывала похожее обращение. В разговоре с ЗАКС.Ру она пояснила, что не смогла проголосовать "за", поскольку Сафонов не подготовил проект решения, которое можно было бы утвердить. Глава МО подчеркнула, что выступает против законопроекта Клишаса-Крашенинникова.
Поддержали Сафонова восемь депутатов. Для принятия решения необходимо 11 голосов "за". Единственным, кто проголосовал "против" стал единоросс Андрей Будников, который с самого начала обсуждения заявил, что не одобрит такую инициативу, и, в случае ее принятия, попросил не упоминать его в документе.
Сафонов рассказал ЗАКС.Ру, что не ожидал подобной реакции от коллег. Он опасается, что депутаты даже не читали законопроект Клишаса-Крашенинникова, хотя он, по мнению Сафонова, напрямую затронет их.
- Елена Вячеславовна меня просто удивила, потому что она подписала отрицательный отзыв "Земского съезда" на закон Клишаса-Крашенинникова, но при этом на голосовании в совете Елена Вячеславовна не поддержала мое предложение. Как человек, который поддержал решение "Земского съезда", тут же ровно это же и не поддерживает - это меня удивляет до глубины души. Тем более, я был участником разработки этого отзыва на законопроект как член оргкомитета "Земского съезда", - рассказал Сафонов.
Он отметил, что глава МО "Гражданка" часто негативно реагирует на его инициативы. Он утверждает, что заранее направлял в совет свое предложение вместе с документами, но сперва ему хотели отказать в рассмотрении его вопроса. Как такового проекта решения, действительно, не было, поскольку это не относится к нормативно-правовым актам, рассказал депутат. Вместо него он подготовил проект обращения, который хотел предложить совету для обсуждения.
На следующий день после заседания "Земский съезд" опубликовал свой отзыв. В нем отмечены ключевые "проблемные" места законопроекта, которые ставят роль избирателей, по мнению авторов обращения, в "ничтожное" положение: лишение советов бюджетных полномочий, зависимость мундепов от местных администраций и препятствование оперативному решению разных, даже самых незначительных вопросов, из-за необходимости согласовывать решения с главами районов. Участники объединения считают предлагаемый проект закона опасным и непродуманным.
В начале недели с аналогичным предложением к совету МО "Владимирский округ" выступил Виталий Боварь. На внеочередное заседание 19 января пришли лишь пятеро из 19 депутатов, из-за чего проголосовать за проект решения не удалось. Мундепы решили направить коллективное обращение с замечаниями к законопроекту депутатам Госдумы Крашенинникову и председателю думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексею Диденко, губернатору Петербурга Александру Беглову, спикеру Заксобрания Александру Бельскому, а также в Общероссийский конгресс муниципальных образований и Совет муниципальных образований Петербурга.
- Этот законопроект значительно ущемляет права местного самоуправления, вторгается в его независимость. Пытается поставить власть субъекта федерации намного выше власти местного самоуправления, нарушает принцип субсидиарности, нарушает Европейскую хартию местного самоуправления и 12 статью Конституции, на мой взгляд. Самое одиозное, что есть в этом законопроекте - выборы главы муниципальных образований не из числа избранных депутатов, не на прямых выборах, а из числа лиц, предложенных губернатором. Муниципальному совету и жителям округа останется только выбрать из двух-трех чиновников, и это будет глава муниципального образования, - рассказал Боварь на собрании.
Обращение с предложением не принимать законопроект о реформе МСУ подписали семеро депутатов: сам Боварь, Ирина Гайсина, Антон Иванов, Дмитрий Прытков, Денис Смирных, Илья Стадник и Евгений Топоров.
В основу коллективного письма лег отзыв депутата Госсовета Республики Коми Виктора Воробьева. В разговоре с ЗАКС.Ру он сказал, что благодаря поправкам в Конституцию "публичная власть", в которую хотят по-новому вписать муниципалитеты, подчинит МСУ органам государственной власти из-за особенностей толкования такого понятия.
- Поправки 2020 года создали в Конституции существенные противоречия. В то время, когда неизменяемая часть Конституции говорит, что местное самоуправление отделено от государства, в свою очередь отдельная глава про местное самоуправление, которую перекроили, говорит о том, что она входит в единую систему публичной власти. Конституционный суд в 2020 году вывернулся из этого так: понятие публичной власти - оно более широкое, чем государственная власть, поэтому в систему государственной власти они не входят, а в систему публичной власти входят. Это концептуально, наверное, даже правильно, но по факту получается, что они ставятся в подчинение государственной власти, - рассказал Воробьев.
Против законопроекта также выступили в московских муниципалитетах "Гагаринское" и "Ломоносовское", муниципальном совете поселка Урдома (Архангельская область), а также нескольких местных советах поселковых и сельских муниципалитетов в республике Коми.
Ранее председатель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов собирал отзывы глав муниципалитетов о законопроекте. Некоторые из них считают, что закон лишь создаст новые рычаги давления на муниципалов, хотя по закону местное самоуправление существует вне зависимости от государственной власти. Беликов объяснял это "императивностью" губернаторского мандата.