Муниципалы попытались возразить реформе МСУ

В последний день внесения отзывов к законопроекту сенатора Андрея Клишаса и депутата Павла Крашенинникова о реформе органов местного самоуправления, в двух петербургских муниципалитетах попытались обсудить возможные муниципальные перемены. В МО "Гражданка" депутаты не утвердили предложение Вадима Сафонова обратиться в Госдуму с просьбой отклонить законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Аналогичную инициативу хотели рассмотреть в МО "Владимирский округ", но ограничились коллективным письмом из-за отсутствия кворума.

Законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" внесли сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы, единоросс Павел Крашенинников в декабре 2021 года. Новые положения законопроекта исключают поселковые муниципальные образования, вводят персональную ответственность руководителей округов и местных администраций перед губернатором, а также дают полномочия главе субъекта предлагать своих претендентов на должность главы МО. Это вызвало волну недовольства среди петербургских муниципалов, которые восприняли инициативу как крест на их независимости.

В МО "Гражданка" мундеп Вадим Сафонов на заседании совета 19 января обратился к коллегам с предложением направить от лица муниципалитета депутатам Госдумы и городского парламента просьбу отклонить "вредный и опасный" законопроект о реформе МСУ. Он также заявил о необходимости посоветовать думским парламентариям разработать альтернативный законопроект, который бы учел особенности муниципальной власти в разных регионах. Большинство депутатов положительно восприняли инициативу. При обсуждении предложения Сафонова выступила и глава МО Елена Беляева, которая одобрила идею.

- Мое мнение - я против этого закона [о реформе МСУ]. Я сама подписала как глава муниципального образования обращение Земского съезда. Поставила свое имя и должность, - заявила Беляева перед депутатами.

Однако от голосования Беляева воздержалась, объяснив это тем, уже подписывала похожее обращение. В разговоре с ЗАКС.Ру она пояснила, что не смогла проголосовать "за", поскольку Сафонов не подготовил проект решения, которое можно было бы утвердить. Глава МО подчеркнула, что выступает против законопроекта Клишаса-Крашенинникова.

Поддержали Сафонова восемь депутатов. Для принятия решения необходимо 11 голосов "за". Единственным, кто проголосовал "против" стал единоросс Андрей Будников, который с самого начала обсуждения заявил, что не одобрит такую инициативу, и, в случае ее принятия, попросил не упоминать его в документе.

Сафонов рассказал ЗАКС.Ру, что не ожидал подобной реакции от коллег. Он опасается, что депутаты даже не читали законопроект Клишаса-Крашенинникова, хотя он, по мнению Сафонова, напрямую затронет их.

- Елена Вячеславовна меня просто удивила, потому что она подписала отрицательный отзыв "Земского съезда" на закон Клишаса-Крашенинникова, но при этом на голосовании в совете Елена Вячеславовна не поддержала мое предложение. Как человек, который поддержал решение "Земского съезда", тут же ровно это же и не поддерживает - это меня удивляет до глубины души. Тем более, я был участником разработки этого отзыва на законопроект как член оргкомитета "Земского съезда", - рассказал Сафонов.

Он отметил, что глава МО "Гражданка" часто негативно реагирует на его инициативы. Он утверждает, что заранее направлял в совет свое предложение вместе с документами, но сперва ему хотели отказать в рассмотрении его вопроса. Как такового проекта решения, действительно, не было, поскольку это не относится к нормативно-правовым актам, рассказал депутат. Вместо него он подготовил проект обращения, который хотел предложить совету для обсуждения.

На следующий день после заседания "Земский съезд" опубликовал свой отзыв. В нем отмечены ключевые "проблемные" места законопроекта, которые ставят роль избирателей, по мнению авторов обращения, в "ничтожное" положение: лишение советов бюджетных полномочий, зависимость мундепов от местных администраций и препятствование оперативному решению разных, даже самых незначительных вопросов, из-за необходимости согласовывать решения с главами районов. Участники объединения считают предлагаемый проект закона опасным и непродуманным.

В начале недели с аналогичным предложением к совету МО "Владимирский округ" выступил Виталий Боварь. На внеочередное заседание 19 января пришли лишь пятеро из 19 депутатов, из-за чего проголосовать за проект решения не удалось. Мундепы решили направить коллективное обращение с замечаниями к законопроекту депутатам Госдумы Крашенинникову и председателю думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексею Диденко, губернатору Петербурга Александру Беглову, спикеру Заксобрания Александру Бельскому, а также в Общероссийский конгресс муниципальных образований и Совет муниципальных образований Петербурга.

- Этот законопроект значительно ущемляет права местного самоуправления, вторгается в его независимость. Пытается поставить власть субъекта федерации намного выше власти местного самоуправления, нарушает принцип субсидиарности, нарушает Европейскую хартию местного самоуправления и 12 статью Конституции, на мой взгляд. Самое одиозное, что есть в этом законопроекте - выборы главы муниципальных образований не из числа избранных депутатов, не на прямых выборах, а из числа лиц, предложенных губернатором. Муниципальному совету и жителям округа останется только выбрать из двух-трех чиновников, и это будет глава муниципального образования, - рассказал Боварь на собрании.

Обращение с предложением не принимать законопроект о реформе МСУ подписали семеро депутатов: сам Боварь, Ирина Гайсина, Антон Иванов, Дмитрий Прытков, Денис Смирных, Илья Стадник и Евгений Топоров.

В основу коллективного письма лег отзыв депутата Госсовета Республики Коми Виктора Воробьева. В разговоре с ЗАКС.Ру он сказал, что благодаря поправкам в Конституцию "публичная власть", в которую хотят по-новому вписать муниципалитеты, подчинит МСУ органам государственной власти из-за особенностей толкования такого понятия.

- Поправки 2020 года создали в Конституции существенные противоречия. В то время, когда неизменяемая часть Конституции говорит, что местное самоуправление отделено от государства, в свою очередь отдельная глава про местное самоуправление, которую перекроили, говорит о том, что она входит в единую систему публичной власти. Конституционный суд в 2020 году вывернулся из этого так: понятие публичной власти - оно более широкое, чем государственная власть, поэтому в систему государственной власти они не входят, а в систему публичной власти входят. Это концептуально, наверное, даже правильно, но по факту получается, что они ставятся в подчинение государственной власти, - рассказал Воробьев.

Против законопроекта также выступили в московских муниципалитетах "Гагаринское" и "Ломоносовское", муниципальном совете поселка Урдома (Архангельская область), а также нескольких местных советах поселковых и сельских муниципалитетов в республике Коми.

Ранее председатель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов собирал отзывы глав муниципалитетов о законопроекте. Некоторые из них считают, что закон лишь создаст новые рычаги давления на муниципалов, хотя по закону местное самоуправление существует вне зависимости от государственной власти. Беликов объяснял это "императивностью" губернаторского мандата.

Константин Леньков