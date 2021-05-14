Праймериз "Единой России": без банщика-эзотерика, но с перебежчиками из других партий  

Прием заявок на праймериз "Единой России" по отбору кандидатов в Госдуму и ЗакС Петербурга завершается в пятницу, 14 мая. Партия зарегистрировала сотни будущих участников предварительного голосования. Среди них - действующие депутаты всех уровней, городские чиновники и члены их команд. Есть и абсолютные новички. Некоторые из них заявились, чтобы стать спарринг-партнерами старшим товарищам по партии, другие искренне рассчитывают на победу. ЗАКС.Ру изучил их анкеты и отметил самые оригинальные.

Фотографии фотографий

Заявки от потенциальных участников праймериз в "Единой России" принимали с середины марты. В случае регистрации они получали доступ к личному кабинету на сайте предварительного голосования, где могли разместить собственные фотографии и видеоролики, рассказать о своей биографии и своих планах. Нашлись те, кто практически ничего о себе не писал. Некоторые не стали размещать даже аватар.

Но "безликих" все же оказалось крайне мало. Зато отдельные желающие представлять народ в Госдуме и ЗакСе предпочли для титульного фото для анкеты сфотографировать снимок в своем паспорте.

61-летний кандидат на выдвижение в Госдуму по списку партии власти Федор Мишков решил загрузить на аватар свою подростковую фотографию.

Некоторым участникам предварительного голосования задача загрузить фото аккуратно далась не сразу. Претендент на участие в думских выборах Иван Бельков разместил фото в своем профиле боком. Можно было бы предположить, что это оригинальный ход для привлечения внимания, но через несколько дней снимок все же повернули на 90 градусов.

скриншот сайта pg.er.ru

А вот у претендентки на выдвижение в региональной группе в ЗакС Ольги Быстровой на момент публикации этого материала снимок на аватаре оставался в горизонтальном положении.

Участница праймериз по 11-му округу ЗакСа Виктория Крылова разместила на месте титульной фотографии предвыборный плакат с лозунгом "Хватит наблюдать, пора действовать".

скриншот сайта pg.er.ru

Сотрудник администрации Московского района Константин Рыжов, желающий выдвинуться в ЗакС по округу № 20, использовал фото с модным фильтром. Вскоре он заменил его на более скромный, но старый снимок сохранился в кэше интернет-браузеров.

скриншот сайта pg.er.ru

Волонтерство и Макиавелли

Рассказывая о себе в своих анкетах, очень многие кандидаты делали акцент на участии в волонтерских проектах. Другие старались подчеркнуть наличие опыта государственной или военной службы.

Некоторые, пользуясь случаем, рассказали о своих книгах или пригласили избирателей на бизнес-семинары. Главный редактор газеты "Экология и общество" Сергей Лисовский, которому удавалось шесть лет подряд задавать вопросы Владимиру Путину во время больших пресс-конференций президента, в своей анкете проанонсировал выход в свет новых номеров своего издания.

скриншот сайта pg.er.ru

Банщик Сергей Михайлов, желавший выдвинуться по списку партии власти в Госдуму, в рассказе о себе перечислил услуги массажа и предложил звонить ему в любое время. Он представился эзотериком, мистиком и "просто православным человеком". Анкета провисела на сайте праймериз несколько дней, а потом ее убрали.

скриншот сайта pg.er.ru

В разделе "о себе" зарегистрировавшиеся в основном приводят свои краткие биографии. Некоторые и к этому вопросу подходят творчески, украшая факты деталями. Например, участник думских праймериз по центральному избирательному округу Александр Мохнаткин упомянул, что "в декабре 2013 года выходил над бушующим майданом в Киеве (Украина) с плакатом "Украина и Россия - вместе СИЛА!".

скриншот сайта pg.er.ru

Еще одна претендентка на участие в думских выборах, менеджер Кристина Базарова рассказала, что решила стать сторонником "Единой России" после прочтения трактата Николо Макиавелли "Государь". В нем, напомним, флорентийский мыслитель рассуждал о захвате и удержании власти.

скриншот сайта pg.er.ru

Кандидат на выдвижение по 9-му округу городского парламента Иван Лукин, вступивший в "Единую Россию" в 2021 году указал, что он беспощаден к врагам партии.

скриншот сайта pg.er.ru

В разделе "обо мне" (не путать с "о себе") тот же Лукин решил держать избирателей в курсе своих прививок.

скриншот сайта pg.er.ru

"Обо мне" можно вести как блог - писать новости, размещать свежие агитки или делиться рассуждениями по актуальным вопросам. Встречаются нетривиальные идеи. Например, завявившаяся на думские праймериз по Северо-Западному округу Надежда Симохина предложила ввести талоны на спиртные напитки. Однако озвучить это предложение в ходе предварительного голосования ей не удастся. Позже оргкомитет принял решение исключить Симохину из списков претендентов.

Некоторые используют раздел "обо мне" как еще одну вкладку, где можно разместить собственную биографию. Или свои фотографии. Причем, помимо снимков, на которых запечатлена общественная или деловая активность претендентов, встречается достаточно много фото личной жизни. Некоторые кандидаты ностальгируют и выкладывают фотографии 15-летней давности. Так, участник думских праймериз по Северо-Западному одномандатному избирательному округу Дмитрий Баклагин решил залить фотографии 2004-2007 годов. Он в это время был председателем общественной организации "Молодежное единство" города Каменногорска Ленинградской области.

скриншот сайта pg.er.ru

Видео для праймериз

Каждый кандидат должен загрузить два видеоролика. В одном он рассказывает о себе, в другом - о своих предвыборных планах. Большинство участников праймериз сняли видео на смартфоны, не накладывали звук и не монтировали материал. Однако депутаты Госдумы, ЗакСа и отдельные главы муниципалитетов подготовили качественно иной контент. У некоторых - например, уходящего в Госдуму вице-спикера Заксобрания Сергея Соловьева или его коллеги по городскому парламенту Константина Чебыкина - получились готовые предвыборные ролики.

Самый необычный сюжет сняла потенциальная конкурентка Чебыкина по праймериз в 4-м округе ЗакСа адвокат Ирина Баханович. Она записала видео на фоне лотков уличной торговли, которую назвала "полузаконной", и показала крупным планом трещины на асфальте.

"К сожалению эти вопросы не волнуют ни законодательную, ни исполнительную власть нашего района", - сказала претендентка.

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров оба своих видео снял из рабочего кабинета. Однако в роликах есть и кадры его встреч с народом. Председатель ЗакСа повторил свои любимые тезисы о "зеленой книге Петербурга" (так он называет экологическую политику региона) и парламенте как "мощной точке опоры для простых петербуржцев".

"Патриотизм, доверие и ответственность - три слова, с которыми я иду на выборы", - заверил Макаров зрителей.

На видео он говорил твердым офицерским голосом. Никакой фоновой музыки наложено не было.

Разноплановые ролики подготовил совсем недавно вступивший в "Единую Россию" депутат ЗакСа Александр Егоров. В одном он гуляет по городу, рядом со знаковыми для его биографии зданиями и сам же читает закадровый текст.

скриншот сайта pg.er.ru

В другом рассказывает о проделанной работе на фоне флага партии власти. Отметим, что в городском парламенте Егоров по-прежнему заседает с флажком "Справедливой России".

Новая кровь и проверенные кадры

Егоров - далеко не единственный участник праймериз "Единой России", ранее сотрудничавший с другой партией. Еще один экс-справедливоросс, бывший депутат ЗакСа Любовь Седейкиене снова намерена участвовать в выборах в городской парламент. Она заявилась на праймериз ЕР по округу № 13.

Один из немногих конкурентов Вячеслава Макарова в предварительном голосовании по округу № 3 - Владимир Мясников. В 2019 году он выдвигался в муниципальный совет МО "Урицк" от партии "Яблоко" и едва не стал мундепом, заняв шестое место в своем избирательном округе с 15,96% голосов. Мясников даже на сайт единороссовских праймериз загрузил фото, похожее на снимок из фотосессии, в которой "яблочники" участвовали в рамках подготовки к той муниципальной кампании.

скриншот сайта pg.er.ru

Мундеп МО "Светлановское" Владимир Ерешкин, до недавнего времени состоявший в КПРФ, заявился на праймериз единороссов по округу № 5 городского парламента. ЗАКС.Ру он объяснил, что покинул компартию в начале апреля, посчитав, что "Единая Россия" оказывает ему больше поддержки в его муниципальной деятельности, чем коммунисты.

Активистка из Центрального района и яростный оппонент "Яблока" Илона Ханина, шедшая в 2019 году в местный совет Литейного округа от Партии роста, зарегистрировалась на праймериз по 2-му округу ЗакСа. В своей анкете она указала, что состоит в "Единой России". Она рассказала ЗАКС.Ру, что вступила в ЕР в конце 2020 года "по идеологическим причинам", а к оппозиции не причисляла себя никогда в жизни.

Известных своей неполитической деятельностью претендентов на праймериз крайне мало. Единороссы обошлись без поп-звезд, известных актеров и спортсменов. Разумеется, за исключением уже заседавших в городском парламенте олимпийской чемпионки Любови Егоровой и заслуженной артистки России Анастасии Мельниковой.

В Госдуму по южному округу планирует идти известный в Петербурге летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко, закончивший карьеру по основной специальности в феврале 2021 года. Он совершил два космических полета и в общей сложности провел в невесомости почти год своей жизни.

скриншот сайта pg.er.ru

По 19-му округу ЗакСа в праймериз планирует участвовать беспартийный хоккеист петербургского "Динамо" Анатолий Елизаров, успевший поиграть в Высшей и Континентальной хоккейной лигах и выступавший за молодежную сборную страны. В своей анкете на сайте предварительного голосования Елизаров указал, что возглавляет молодежный совет поселка Стрельна.

Смольный делегирует в городской парламент целую группу чиновников. Самый статусный из них - вице-губернатор по ЖКХ Николай Бондаренко. Он будет участвовать в праймериз по округу № 12.

На предварительное голосование заявились почти все действующие депутаты ЗакСа из фракции "Единая Россия". В списках к утру 14 мая не было только Андрея Анохина, которому отказали в регистрации, Романа Коваля, а также Марии Щербаковой и Дмитрия Тугова.

Голосование на праймериз "Единой России" пройдет с 24 по 30 мая. В Петербурге оно будет только электронным. Принять участие в нем смогут только зарегистрированные на портале Госуслуги.

Сергей Еремеев

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