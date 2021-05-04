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Муниципал

19:21

Мундеп МО "Светлановское" объяснил, зачем внес 15 законопроектов и предлагал исправить Устав Петербурга

фото ЗакС политика Мундеп МО "Светлановское" объяснил, зачем внес 15 законопроектов и предлагал исправить Устав Петербурга

Муниципальный совет МО "Светлановское" за март-апрель внес в Законодательное собрание 15 законопроектов, связанных с различными вопросами, от ответственного обращения с животными до парламентских расследований. Местный депутат Владимир Ерешкин рассказал ЗАКС.Ру, что инициатором всех этих документов был он.

Ерешкин избрался в совет от КПРФ, однако в начале апреля покинул партию и заявился на праймериз "Единой России" в городской парламент по 5-му округу. По словам мундепа, он не смог найти должной поддержки у депутатов-коммунистов из Заксобрания, к которым обращался по вопросам местного значения. Депутат заверил, что его законотворческая активность никак не связана с намерением выдвигаться в ЗакС.

- Я стал инициатором законопроектов, потому что за полтора года депутатской деятельности наработал серьезный и весомый багаж необходимых к принятию мер реагирования по вопросам местного и отчасти регионального значения, - объяснил Ерешкин. - Мое законотворчество началось после того, как я столкнулся с проблематикой порядка и реализации федерального закона об увековечивании [памяти о героях]. Я эти вопросы прорабатывал в рамках 1,5 лет своих депутатских полномочий. Наработал базу, нашел пути решения и, изложив их на бумаге, предложил депутатам местного совета, меня поддержать.

По словам Ерешкина, три его инициативы местный совет все-таки утверждать не стал. Одной из них предлагалось внести поправку в Устав города. Мундеп заявил, что там необходимо прописать понятие "петербуржец".

- В московском Уставе есть понятие "москвичи", а у нас не прописано, кто является членом городского сообщества. Вот вы кто? Нет определения. При этом мы сами называем себя петербуржцами. Почему бы это не закрепить? - прокомментировал депутат.  

Среди одобренных советом инициатив - поправки в городской закон о митингах. В частности, мундеп предложил прописать, что при проведении мероприятия на "объектах транспортной инфраструктуры" автомобили могут использоваться только людьми с действующими водительскими правами, и прописывает места, где устраивать автопробеги нельзя.  

Ерешкин рассказал ЗАКС.Ру, что уже готовит новые законодательные инициативы. Среди них законопроект, который призван помочь уличным художникам согласовывать граффити в упрощенном порядке.

Отметим, 5 избирательный округ включает в себя часть территории Выборгского района, в том числе МО "Светлановское". На праймериз "Единой России" здесь заявились в том числе действующие депутаты ЗакСа Александр Егоров и Сергей Купченко. Также о намерении участвовать в выборах по этому округу говорила член фракции КПРФ Ирина Иванова.  

Фото: vk.com/Владимир Ерешкин


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