Иванова склоняется к выдвижению по 5-му округу ЗакСа и борьбе с Егоровым

Депутат Законодательного собрания Петербурга от КПРФ Ирина Иванова сообщила ЗАКС.Ру о планах выдвигаться в Законодательное собрание от Выборгского района. По ее словам, еще нет окончательного решения, пойдет она по одномандатному округу №№ 5 или 11.

О точном решении станет известно после конференции и съезда компартии, отметила парламентарий. Депутат рассказала, что изначально планировала идти по одиннадцатому округу, поскольку по округу № 5 должен был выдвигаться депутат от "Справедливой России" Александр Егоров. На днях стало известно, что он покинул ряды эсеров и, возможно, примет участие в праймериз "Единой России". Теперь Иванова готова идти по пятому округу и противостоять на выборах Егорову.

— Ребята, я что-то не поняла, ты был в "Справедливой России" 10 лет. Сейчас ты посчитал, что тебе будет проще выдвигаться от "Единой России"? Дорогой мой, а где понятие совести, чести? Так как мы с оппозиционными партиями решили бороться с "Единой Россией" и просто их давить как только можно, вполне вероятно, что я пойду по пятому округу. Это будет такая месть с моей стороны, — рассказала Иванова корреспонденту ЗАКС.Ру.

Иванова была депутатом ЗакСа пятого и шестого созывов. Недавно она заявила о своем желании выдвигаться в Государственную думу в 213-м избирательном округе. Иванова состоит в постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству и профильной комиссии по туристской индустрии. Входит в президиум всероссийского женского союза "Надежда России".

Константин Леньков

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