КГА согласовал проект нового жилого комплекса на месте офицерских казарм

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик жилого комплекса в Подъездном переулке в Адмиралтейском районе, сообщили 14 марта в пресс-службе ведомства. ЖК планируют возвести на месте бывшей офицерской казармы. Проект разработан по заказу ООО "Новые кварталы".

"В отделке лицевых фасадов использованы традиционные для данного квартала материалы — лицевой кирпич, штукатурка, природный неполированный камень, материал кровли — металл", - отметили в ведомстве.

Предполагается, что для жильцов будут доступны открытые автостоянки, площадки для отдыха, места для хранения велосипедов. Высоту встроенных нежилых помещений на первом этаже увеличат.

В Подъездном переулке ранее находился комплекс зданий первой учебной автомобильной роты, сформированной в 1910 году в рамках модернизации армии после Русско-японской войны. Здание построили в 1911 году, сообщал МР7 со ссылкой на краеведов. Эту же информацию приводил "Коммерсантъ Северо-Запад" со ссылкой на СМИ. Комплекс включал в себя учебные классы, казармы, мастерские, гараж и другие объекты. Летом 2025 года КГИОП согласовал снос здания для строительства ЖК, хотя в Адмиралтейской районе города запрещен демонтаж дореволюционных зданий. В СМИ писали, что по данным региональной географической информационной системы (РГИС) годом постройки здания значится 1921-й.

Неделей ранее КГА согласовал проект жилого комплекса на Синопской набережной, 56-58. Новостройки появятся на территории бывшего ликеро-водочного завода "Ливиз".

