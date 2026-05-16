Беглов посетил весенний праздник фонтанов в Петергофе

Губернатор Александр Беглов 16 мая принял участие в запуске фонтанов в Нижнем парке Петергофа во время традиционного весеннего праздника фонтанов. Мероприятие приурочили к Году единства народов России. Компанию главе города составил вице-губернатор Борис Пиотровский.

"Петергоф – достояние всех народов нашей страны и символ их единства. Его строила вся Россия. Великий замысел Петра, проекты знаменитых зодчих воплощали лучшие мастера со всех уголков Империи. Два века они создавали это чудо архитектуры", – приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Торжественное открытие праздника и театрализованное представление прошли в 13 часов у фонтанного сооружения "Большой каскад" в Нижнем парке Петергофа. На театральном показе посетителям парка рассказали о вкладе Карелии, Дальнего Востока, Урала и других регионов в архитектурный облик Петергофа. После началась танцевальная программа у каскада "Шахматная гора", а в пространстве "Большая оранжерея" прошла акция с отправлением открыток, посвященных празднику фонтанов.

Фонтаны в Петергофе запустили в тестовом режиме 11 апреля. Официальная церемония открытия прошла 25 апреля. Сезон работы фонтанов продлится до октября.

В прошлом году праздник фонтанов прошел в Петергофе 17 мая. Его посвятили истории создания скульптурной группы "Самсон, разрывающий пасть льва", а также ее потере в период Великой Отечественной войны и последующему возвращению в парк.

Екатерина Гусева / Фото: МР7