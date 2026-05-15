Беглов встретился с полпредом президента в УрФО Артемом Жогой

Губернатор Петербурга Александр Беглов 15 мая провел рабочую встречу с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе Артемом Жогой, сообщили в пресс-службе Смольного. Глава города и полпред президента в УРФО обсудили сотрудничество Петербурга и Урала. Жога, который также проходит обучение в рамках программы "Время героев", пообещал изучить петербургский опыт в ее реализации.

"Опыт петербургской программы "Время героев" мы обязательно изучим, он может пригодиться и в регионах Урала. Ребята, прошедшие фронт, должны применять свои знания и навыки в созидательной работе на благо страны", — приводят слова Жоги в пресс-службе Смольного.

Беглов рассказал Жоге о результатах первого потока петербургской программы "Время героев". В конце апреля выпускникам вручили дипломы. Примерно 80% из них уже трудоустроены либо ожидают назначения. Отметим, во время ежегодного отчета Беглов говорил только о 20 выпускниках программы, успевших трудоустроиться. В ходе встречи стороны договорились продолжить совместную работу и обмен опытом в области создания образовательных программ для будущих руководителей из числа героев СВО.

"Между Северной столицей и Уралом с каждым годом крепнут экономические, научные и культурные связи. [...] Сегодня, благодаря нашему партнерству, мы обновляем подвижной состав петербургского общественного транспорта. [...] И конечно, мы в едином строю выполняем поручения президента о поддержке участников и ветеранов специальной военной операции", — цитируют Беглова в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, Беглов и Жога обсудили поставки топлива и транспорта Петербургу из УрФО, а также помощь Северной столицы в обеспечении Урала медицинскими инструментами, химической продукцией, рыбой, стальными трубами, автомобилями, косметикой и парфюмерией. Город также может предложить УрФО образовательный обмен студентами и программы повышения квалификации для работников из сферы ЖКХ, медицины и энергетики.

Петербургская программа "Время героев" работает с 2025 года после поручения президента Владимира Путина о распространении федерального опыта на региональном уровне. Слушателей курса курируют преимущественно чиновники и члены правительства. В апреле 2026 года наставником стал спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный