К работе приступили 20 выпускников программы "Время героев Петербурга"

По итогам обучения в рамках программы "Время героев Петербурга" к работе приступили 20 человек, заявил губернатор Александр Беглов во время отчета перед депутатами Заксобрания 13 мая, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Всего заявки подали 640 граждан. Из них 74% являются действующими военнослужащими.

Часть слушателей курса находились в зале во время отчета губернатора. Депутатский корпус встретил участников СВО аплодисментами.

Петербургский формат программы "Время героев" запустили в начале 2025 года после призыва президента Владимира Путина распространить федеральный опыт на регионы. В ходе обучения за каждым слушателем курса закрепляют наставника. В основном это члены правительства и другие чиновники. В апреле 2026 года наставником среди прочих стал спикер Заксобрания Александр Бельский.

