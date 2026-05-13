Экс-замглавы Минприроды Буцаева обвинили в мошенничестве

Бывшему заместителю главы министерства природных ресурсов и экологии Денису Буцаеву вменяют хищение средств Российского экологического оператора (РЭО), сообщает 13 мая ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК). Также 13 мая Буцаева объявили в федеральный розыск.

"Буцаев проходит по делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в статусе обвиняемого," - заявил собеседник информагентства.

В рамках расследования предъявили обвинения двум бывшим топ-менеджерам РЭО. Екатерину Степкину отправили под домашний арест, Максиму Щербакову назначили запрет определенных действий, сообщает информагентство.

Буцаев покинул пост замглавы Минприроды в апреле 2026 года по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По данным СМИ, сейчас Буцаев находится за границей.

Чиновник родился в 1977 году. Работал юристом, затем занял пост советника губернатора Московской области Андрея Воробьева. Был зампредседателя правительства Подмосковья. Компанию РЭО возглавил в 2020 году. На пост замглавы Минприроды его назначили в 2025 году.

В начале мая бывшего помощника лидера ЛДПР Владимира Жириновского и экс-депутата Госдумы Сергея Абельцева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Прокуратура запросила для него восемь лет лишения свободы.

