У Мариинского дворца начали монтаж сада-трансформера

В Петербурге профильные службы приступили к монтажу летнего сада-трансформера на Исаакиевской площади перед Мариинским дворцом, доложил 12 мая вице-губернатор Евгений Разумишкин в своих социальных сетях. Для посетителей сад планируют открыть в День города, 27 мая. Ранее подведомственная организация комитета по благоустройству Петербурга "Центр комплексного благоустройства" выделила на сооружение сада и его художественно-ландшафтное оформление 84,7 млн рублей.

"Главная цель создания таких зеленых зон — украсить исторический центр без нарушения его культурного слоя и мощения. [...] В саду перед Мариинским дворцом уже традиционно летом отдыхают туристы, семьи с детьми и жители серебряного возраста, сюда приезжают для фотографирования свадебные кортежи. Планируется, что и нынешний теплый сезон не станет исключением", — написал Разумишкин.

По словам чиновника, сейчас работники профильных служб выгружают и расставляют контейнеры и фитомодули для растений на Исаакиевской площади. После горшки заполнят грунтом и подготовят к посадке деревья, кустарники и цветы. В объекте закупки указывалось, что сад оформят белыми розами и сиренью, гортензией, яблонями, лавандой, липой и чубушником. В период осени садовые растения пересадят в открытый грунт.

Сад-трансформер готовят в два этапа. В 2026 году площадь сада расширится, затронув помимо шести участков на Синем мосту территорию у памятника Николаю I. Только на садовую зону рядом с памятником из городского бюджета выделили 38,3 млн рублей. На благоустройство территории Синего моста направили порядка 46,4 млн рублей. Согласно данным с сайта госзакупок, работы выполняет садово-парковое предприятие "Центральное".

