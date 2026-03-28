На благоустройство сада у Мариинского дворца выделили почти 85 млн рублей

Подведомственная организация комитета по благоустройству Петербурга "Центр комплексного благоустройства" готова заплатить до 84,89 млн рублей за художественно-ландшафтное оформление сада-трансформера на Исаакиевской площади перед Мариинским дворцом, следует из данных с сайта госзакупок. Соответствующие контракты на выполнение работ в два этапа опубликованы 20 марта. Победителю конкурса предстоит благоустроить шесть садовых участков на Синем мосту и территорию у памятника Николаю I. Прием заявок продлится до 7 апреля.

Для благоустройства сада у памятника Николаю I из городского бюджета выделили 38,3 млн рублей. Здесь планируют высадить белые розы, западные туи, крупнолистную липу, кусты сирени, чубушник, вейгелу и розово-белые гортензии. Первые три садовых участка Синего моста оценили в 26,2 млн рублей. Согласно описанию объекта закупки, подрядчик должен высадить туи, серую спирею в форме "шар", декоративные яблони, ярко-розовые розы и чубушник. На художественно-ландшафтное оформление других трех садовых зон заказчик выделил 20,3 млн рублей. Здесь подрядчику предстоит посадить спирею, яблони, чубушник, розы, гортензию и лаванду.

Для общественных мест на территории сада-трансформера победитель конкурса также должен установить скамейки и урны, расставить кашпо, деревья и горшковые растения. В обязанности подрядчика входит удаление сорняков, полив деревьев и кустов, рыхление почвы сада, удобрение растений и уборка. Осенью цветы, деревья и кусты необходимо пересадить в открытый грунт.

В прошлом году стоимость художественно-ландшафтного оформления сада у Мариинского дворца составила примерно на 14 млн рублей меньше. Для первого этапа работ выделили 34,9 млн рублей, а для второго - 35,8 млн рублей.

Сад-трансформер у Мариинского дворца планируют открыть 25 мая и закрыть в середине октября. Традиционно сад становится доступен для посетителей за несколько дней до годовщины основания Петербурга, которую празднуют 27 мая.

