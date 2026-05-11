В Петербурге потратят 9 млн рублей на троллейбус-кинотеатр

Предприятие "Горэлектротранс" ищет подрядчика для декоративного оформления трамвая в стиле кинотеатра-кинозала клубного типа, следует из данных сайта госзакупок. Начальная стоимость контракта превышает 9 млн рублей. Победителю предстоит разработать дизайн-макет троллейбуса, установить оборудование для просмотра фильмов, подобрать и изготовить интерьерные материалы, оформить борта транспортного средства.

Также в техническом задании указано, что на потолке троллейбуса подрядчику нужно будет продумать дизайнерское решение, имитирующее ночное небо и Млечный Путь. Предусмотрена установка оборудования с караоке. Кроме того, в троллейбусе планируют создать мобильное учебное место для проведения занятий.

Оборудование и мебель для кинотеатра-троллейбуса предоставит Горэлектротранс. Сроки выполнения работ будут устанавливаться с заказчиком после прохождения согласований.

В апреле комитет по государственному заказу опубликовал объявление о закупке 23 трамвайных вагонов. Начальная стоимость контракта превысила 4 млрд рублей. Заказчиком выступил комитет по транспорту.

