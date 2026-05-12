ГЖИ выявила 786 нарушений правил благоустройства за апрель

В период месячника по благоустройству, прошедшего в Петербурге в апреле 2026 года, Государственная жилищная инспекция зафиксировала 786 нарушений правил уборки, сообщила 12 мая пресс-служба Смольного. Ведомство вынесло 472 предостережения о неправомерности отклонения от обязательных требований. Нарушения выявлялись в рамках контроля качества уборки города после зимнего периода. По итогам проверки ГЖИ направила главам администраций районов информацию о выявленных нарушениях.

Контроль соблюдений правил благоустройства проводился в 3583 домах, из них в 660 зданиях обнаружились нарушения обязательных требований. Это 18% от числа исследованных домов. Сотрудники ГЖИ выявили 192 случая неправильной уборки газонов от мусора и опавшей листвы. Некачественной очистки фасадов от надписей Жилищная инспекция насчитала 167 случаев. 102 нарушения зафиксировали за вывоз мешков с мусором и листвой, за уборку территории — 78. Случаев ненадлежащего ремонта, замены и очистки водосточных труб работники инспекции выявили 63.

По факту нанесения граффити на фасады многоквартирных дворов возбудили 39 административных дел. Общая сумма вынесенных штрафов составила 1,1 млн рублей. Ранее представители инспекции сообщали о 120 оштрафованных собственниках нежилых домов в период месячника по благоустройству. По информации ГЖИ, они не устранили вовремя графические изображения с фасадов зданий. Сумма наложенных штрафов составила 10 млн рублей.

На прошлой неделе вице-губернатор Евгений Разумишкин рассказал о ликвидации лицензий 44 недобросовестных управляющих компаний в период с января по начало мая 2026 года. По его словам, устранение подобных организаций, некачественно обслуживающих многоквартирные дома, произошло благодаря активным собственникам и профильным службам города.

