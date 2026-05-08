Разумишкин: В Петербурге 44 управляющие компании лишились лицензии в 2026 году

В период с января по начало мая 2026 года 44 управляющие компании лишились лицензии в городе, рассказал 7 мая вице-губернатор Евгений Разумишкин во время прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург". Так чиновник ответил на обращение жительницы, которая попросила обратить внимание на деятельность одной из УК. По словам заявительницы, организация фактически не выполняет своих обязанностей.

— Благодаря тому что необходимые инструменты созданы, более трехсот домов только в прошлом году, куда заходили недобросовестные управляющие компании, по сути своей, отстояли свою собственность. Да, есть такие недобросовестные управляющие компании. Могу сказать, что сейчас ГЖИ достаточно скрупулезно этим вопросом занимается. Только с января по 1 мая 44 управляющие компании лишились лицензии, — сказал Разумишкин.

Вице-губернатор поддержал активных собственников, обращающихся в профильные службы и решающих вопрос с управляющими компаниями, которые некачественно обслуживают петербургские дома. Он также выразил надежду, что силами города и жителей Петербурга подобных организаций станет меньше.

В апреле 2025 года Разумишкин предложил ужесточить требования к лицензированию в сфере домового управления и увеличить штрафы для управляющих компаний Петербурга за нарушение жилищного законодательства.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру