Разумишкин намерен добиться поднятия "порога захода" для управляющих компаний

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин планирует добиться повышения "порога захода" в сфере управления многоквартирными домами, сообщила 10 апреля "Фонтанка.ру". О своих намерениях Разумишкин рассказал на форуме "ЖКХ России".

"Основной вызов, который есть — это управление многоквартирными домами. На сегодня порог захода достаточно низкий, в результате на рынок приходят в том числе недобросовестные компании. Мы сформулируем предложение, чтобы этот порог поднять. Потому что иначе нам приходится вместе с жителями бороться с некоторыми компаниями, которые взяли их дома под управление", - заявил он на форуме.

По его мнению, для эффективной борьбы с недобросовестными УК необходимо увеличить штрафы за нарушение жилищного законодательства. В качестве механизма борьбы с приходом таких компаний на рынок он предлагает повышение требований к лицензированию в сфере домового управления.

Говоря о борьбе с нарушителями, он подчеркнул, что в Петербурге сменить управляющую компанию смогли около 700 домов. Чаще всего собственники жаловались на нарушение их прав и подделку протоколов собраний жильцов. В частности, в подобном петербуржцы обвиняли компанию "Терра", в управлении у которой находится почти 400 домов. Во время прямой линии с Разумишкиным 3 апреля у вице-губернатора спросили, как жильцы могут бороться с нарушениями со стороны "Терры". В ответ Разумишкин посоветовал всем петербуржцам, которые недовольны работой своей управляющей компании, обращаться в суд.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру