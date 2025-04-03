Разумишкин посоветовал недовольным управляющей компанией обращаться в суд

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин, отвечая на вопросы горожан во время прямой линии 3 апреля, дал свои рекомендации петербуржцам, которые недовольны работой своей управляющей компанией. В частности, во время эфира прозвучал вопрос о компании "Терра", в управлении у которой находится почти 400 домов. Жители Василеостровского района неоднократно жаловались на деятельность компании. Также некоторые пользователи утверждают, что не голосовали за смену УК.

"К сожалению, признаки ничтожности на собрании установлены не были. Этот временной лаг каким-то образом был потерян. Лицензию "Терра" получила, но опять же, сейчас через суд есть возможность доказать обратное. У нас инструмент достаточно понятный. Да, много времени на это уходит. Опять же, Государственная жилищная инспекция по "Терре", мы уже работаем. Смотрим вместе с коллегами информацию о том, сколько жителей не голосовали, по их мнению. В любом случае, работа продолжается", - рассказал Разумишкин.

"Терра" получила под свое управление ряд домов на Васильевском острове год назад. Как отметил Разумишкин, оспорить решение о смене управляющей компании можно в течение полугода после того, как собственник жилья должен был узнать о состоявшейся смене УК.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о некоторых аномалиях при голосовании на ОСС в домах, которые находятся в зоне ответственности "Терры".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру