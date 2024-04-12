Замглавы Василеостровского района отправили к бывшему начальнику

Фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Еще один чиновник из администрации Василеостровского района отправлен в следственный изолятор. На этот раз заместитель главы района Владлен Родионов, который курировал ЖКХ и строительство. Накануне его задержали сразу после получения "1,5 млн рублей" от гендиректора управляющей компании.

Василеостровский районный суд Петербурга 12 апреля удовлетворил ходатайство следователя об аресте заместителя главы администрации Василеостровского района Владлена Родионова, которого обвиняют в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Он пробудет в СИЗО минимум до 10 июня. Накануне он был задержан сотрудниками ФСБ в отеле в Биржевом переулке после того, как гендиректор управляющей компании ООО "Терра" Юлия Федорова передала ему 1,5 млн рублей (формально 30 тысяч рублей и муляж 1,47 млн рублей). Эти деньги якобы должны были обеспечить "покровительство" в течение двух месяцев - по 750 тысяч рублей на каждый. Всего в рамках такого сотрудничества Родионов, по версии следствия, должен был получить 6,75 млн рублей до конца года.

Во время заседания Родионов и его адвокат просили суд назначить более мягкую меру пресечения. Например, домашний арест. У следствия было свое видение на возможные действия обвиняемого вне стен СИЗО. Например, обвинитель опасался, что Родионов может попытаться повлиять на других фигурантов дела. Акцент был сделан на гендиректоре Федоровой, которая содействовала силовикам в проведении "оперативного эксперимента". Родионов якобы знал ее адрес проживания и мог повлиять на нее с помощью своего положения и связей в исполнительных органах власти. Суд отказался отпускать чиновника домой.

Опыт работы на госслужбе не единственный критерий, который упоминали на суде. Родионов, уроженец Баку, согласно документам из материалов дела, якобы имел некие связи с представителями этнических криминальных групп. Это стало известно силовикам из материалов ОРМ. Родионов уехал в 2001 году. С тех пор он на туда не возвращался. Родня навещала его в Петербурге. В Азербайджане у него остались родственники: мать пенсионерка и сводная сестра. Сам Родионов какие-либо связи с азербайджанским криминалитетом отрицает. Перед тем, как услышать решение суда, Родионов назвал свои действия большой ошибкой и попросил прощения у коллег, близких и жителей.

Человечный чиновник

Карьера на госслужбе у Родионова началась в Кронштадтском районе. Его деятельность была сосредоточена на вопросах ЖКХ. До 2014 года он работал в администрации в должности начальника отдела районного хозяйства и благоустройства. Позже возглавил ГКУ "Жилищное агентство Кронштадтского района Санкт-Петербурга". Примерно в 2018 году он начал работать в Василеостровском районе. Проходил различные программы по повышению квалификации для государственных служащих. Например, губернаторский курс "Роль лидера в условиях изменений". Для активных местных активистов и жителей зарекомендовал себя как внимательный и отзывчивый чиновник.

Для юриста в сфере ЖКХ и активистки Василеостровского района Ирины Баханович известие о возможной причастности Родионова к каким-либо коррупционным схемам стало шоком.

- Действительно, это, наверное, один из немногих чиновников, которых я не считала прям чиновником. У него подход совершенно человечный, он хорошо всегда общался, у нас было много совместных проектов с ним. В плане уборки мы запускали проект, чтобы нам присылали адреса для уборки снега, сосулек. Человек был открыт к новому. Совершенно спокойно в выходной день мог принять тебя. Потом получилась эта история с "Террой". Честно скажу, я догадывалась, что происходит что-то не то. Мы до этого общались плотно по различным вопросам, в том числе по ЖКХ, а с февраля он как будто бы стал избегать меня, - рассказала ЗАКС.Ру Баханович.

Связь с Родионовым начала теряться после того, как дом Баханович попал под управление "Терры". Юристка уверена, что общие собрания собственников были проведены с нарушениями. В частности, в протоколах собраний оказалась подпись Баханович, которую она не ставила. Родионов не смог помочь разобраться в этом вопросе.

- Я бросилась, конечно же, писать ему, потому что он за ЖКХ отвечает. Получила странный ответ, что подробностей он не знает. Странно, когда замглавы, который курирует эту сферу, не знает подробностей. Меня это насторожило, потому что всегда Владлен Викторович отвечал по-другому. "Да, я уже тоже знаю", "надо разбираться", "давайте проведем встречу" - вот это был его стиль работы, - добавила Баханович.

У "Терры", которой, по версии следствия, замглавы обещал покровительство за взятку, в последнее время заметно выросло число домов под управлением. Не только на Васильевском острове, но и в других районах Петербурга. Причем по протоколам собрания собственников проходили с некоторыми аномалиями, рассказала Баханович. Так, на один день в ряде домов на одно время было назначено несколько собраний. Несмотря на то, что очные встречи проходили в разных местах, по документам на них присутвовали одни и те же люди, отметила юристка. Сейчас Баханович готовит коллективный иск и добивается проведения почерковедческой экспертизы, чтобы выяснить, были ли подделаны подписи.

Очень уголовные дела в администрации

Задержание и арест Родионова стал продолжением затянувшейся тенденции на карьерный путь ряда сотрудников администрации Василеостровского района. До этого по такой же статье о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК) арестовали скрывавшегося около года бывшего руководителя администрации Эдуарда Ильина. Он якобы в 2022 году ежемесячно получал по 700 тысяч рублей от неких лиц за, опять же, покровительство при заключении контрактов на охрану здания администрации.

Другой замглавы Игорь Пономарев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий уже будучи под стражей из-за другого уголовного дела. Его заподозрили в мошеннических действиях с контрактами на обеспечение системами безопасности социальных объектов района.

Еще одно судебное разбирательство возникло из-за услуг по клинингу в районных медучреждениях. ЗАКС.Ру уже рассказывал об известных уголовных делах в районной администрации.

С декабря 2022 года районную администрацию возглавляет генерал-лейтенант Михаил Соболев, который до назначения руководил региональным отделением Росгвардии. Бывший силовик в начале 2023 года о коллегах отзывался так: "Очень сильная команда. Кто не хотел или не смог, скажем так, работать в тех условиях, которые предъявляются — покинул наши ряды. Те, кто остался — те работают". Арест Родионова Соболев публично не комментировал.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру