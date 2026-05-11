Малайзия, Кувейт и Бахрейн могут ввести безвизовый режим с Россией

В России обсуждается введение безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития. Также 11 мая вступил в силу закон о безвизовом режиме между РФ и Саудовской Аравией.

"[...] в России активно прорабатываются вопросы о введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Ожидается, что эти направления могут стать доступными без виз в ближайшее время", - говорится в сообщении Минэкономразвития.

Представители министерства подчеркнули, что на момент апреля 2026 года россияне могут без виз посещать 86 стран. В 38 государствах гражданам РФ предоставляют упрощенный порядок въезда по электронной визе или визе по прибытии.

По закону, вступившему в силу 11 мая, россияне могут находиться в Саудовской Аравии без визы в течение 90 дней. При этом безвизовый режим не распространяется на путешествия, связанные с трудовой деятельностью, образованием, паломничеством и длительным проживанием.

В сентябре 2025 власти Китая ввели безвизовый режим до 30 суток для граждан России. В ответ президент Владимир Путин подписал закон о временной отмене виз для граждан Китая. Также в апреле представители КНР заявили о готовности продлить безвизовый режим с Россией на год.

