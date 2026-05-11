Новости 11 мая 2026, 14:48

Собственники здания НИИ на Тихорецком получили предостережение ГАТИ

фото ЗакС политика

Сотрудники государственной административно-технической инспекции объявили предостережение Центральному научно-исследовательскому институту робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) на Тихорецком проспекте в Петербурге, сообщили в ведомстве. По данным ГАТИ, слой краски на фасаде отслаивается. Предостережение объявили, чтобы здание быстрее отремонтировали, заявили в ведомстве. 

Строительство здания НИИ РТК продолжалось с 1973 по 1986 год. Высота "башни" составляет 77 метров. Изначально она предназначалась для испытания систем мягкой посадки космических кораблей. В здании начало работать особое конструкторское бюро технической кибернетики. Позже организацию переименовали в ЦНИИ РТК. Сотрудники института занимаются ракетостроением, разработкой космических приборов, оптоэлектронных и лазерных технологий.

В конце апреля представители ГАТИ вынесли предостережение бывшему собственнику торгового центра "Макси Сопот" у станции метро "Приморская". Тот был обязан снести здание, поскольку ТЦ возвели на территории, не предназначенной для капитального строительства. Однако демонтаж объекта не начали. Позже в инспекции сообщили, что городские власти демонтируют ТЦ. 

Дарья Нехорошева / Фото: ГАТИ


