Китай готов на год продлить безвизовый режим с Россией

Власти Китая готовы продлить безвизовый режим для россиян еще на один год, сообщила 6 апреля газета "Известия" со ссылкой на представителей Министерства иностранных дел России. Сейчас пробный режим действует до 14 сентября 2026 года. В случае его продления россияне смогут посещать Китай без визы на 30 дней до середины сентября 2027 года, предоставляя только загранпаспорт.

"Партнеры уже уведомили нас о готовности продлить действие безвизового режима для россиян еще на один год. Совместно с ними прорабатываем модальности сохранения порядка взаимных поездок граждан", - приводит "Известия" слова представителей МИД.

В министерстве подчеркнули, что стороны не столкнулись со сложностями при реализации действующего безвизового режима между Китаем и Россией. Однако эксперты "Известий" считают маловероятным сценарием полную отмену виз для россиян, поскольку на данный момент нет ни одной страны, для которой власти КНР согласились ввести бессрочный безвизовый режим. При этом в ноябре 2025 года Китай продлил односторонний безвиз для 40 стран.

Ранее о пролонгации безвизового режима между Пекином и Москвой заявил глава китайской дипломатической миссии в России Чжан Ханьхуэй. По его словам, решение о проведении пробного безвиза является логичным решением властей КНР, поскольку отмена визы для россиян облегчает туризм между двумя странами и развивает культурно-социальный диалог народов. Эксперты "Известий" также отмечают, что безвизовый режим позволяет налаживать отношения представителей бизнеса России и Китая.

Власти КНР ввели тестовый безвизовый режим для россиян 15 сентября 2025 года. В декабре 2025 года президент Владимир Путин подписал постановление, временно отменяющее визу для граждан КНР. Из документа следует, что введение ответного режима является "принципом взаимности".

Екатерина Гусева