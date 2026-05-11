У Петропавловской крепости прошла акция по зарыблению водоемов

Во время празднования Дня корюшки 11 мая в Кронверкский пролив выпустили 300 экземпляров молоди сига, выращенных на рыбных заводах Петербурга и Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Смольного. В акции по зарыблению водоемов участвовали сотрудники Водоканала.

Процедуру зарыбления согласовали с Северо-Западным территориальным управлением Росрыболовства. В 2026 году в Неву и Финский залив планируют выпустить 5,5 тысяч экземпляров молоди сига и атлантического лосося, заявили в Смольном. Также сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии рекомендовали зарыбление Финского залива и Озера Сестрорецкий Разлив в 2026-2028 годах.

В 2025 году процедура по зарыблению водоемов в Петербурге прошла 14 мая. Тогда в Неву выпустили более двух тысяч мальков атлантического лосося.

Летом 2025 года депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев направил обращение в Смольный после сообщений о мертвой рыбе в реке Новой. Жители начали замечать мертвых рыб во время проведения работ по очистке русла. Парламентарий хотел узнать, с чем именно связан ущерб ихтиофауне реки и будет ли разработан план зарыбления.

