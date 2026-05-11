В МИД заявили о попытках недружественных стран сорвать сентябрьские выборы

Представители некоторых государств, признанных в России недружественными, препятствуют организации голосования россиян на выборах 2026 года, заявил директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Геннадий Овечко в интервью с ТАСС. По его словам, представители стран препятствуют открытию избирательных участков на территории консульств и посольств, а также ограничивают работу сотрудников дипломатических представительств.

"[...] озабоченность вызывает ситуация в странах с недружественными режимами, где местные власти под надуманными предлогами препятствуют открытию избирательных участков на территории дипломатических представительств, прибегают к административным ограничениям в отношении сотрудников посольств и консульств, а через подконтрольные СМИ распространяют дезинформацию с целью запугать наших граждан и сорвать электоральный процесс", - рассказал информагентству Овечко.

Дипломат подчеркнул, что организацию выборов осложняет сокращение штата российских дипломатических миссий. Также он отметил, что, несмотря на трудности, выборы в 2026 году состоятся и граждане России смогут реализовать свое конституционное право.

В сентябре пройдут выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Избирателям из Петербурга также предстоит голосовать за депутатов Законодательного собрания и МО "Автово". Довыборы состоятся в МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль".

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру