Петербург занял 18-е место по доступности электроэнергии для жителей

Среднемесячная зарплата жителя Петербурга соответствует стоимости 14,9 тысячи киловатт-часов электроэнергии, говорится в опубликованном 12 мая рейтинге регионов РИА "Новости". По этому показателю Северная столица занимает 18-е место среди субъектов России.

При составлении рейтинга учитывалось соотношение средней зарплаты к величине тарифа в регионе. В случае с Петербургом исследователи отталкивались от стоимости 1 кВт/ч на уровне 7,08 рублей.

Самая доступная электроэнергия оказалась в Иркутской области, жители которой способны приобрести на среднюю зарплату 46 тысяч кВт/ч. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (36 тысяч кВт/ч), на третьем — Ханты-Мансийский АО — Югра (27,5 тысячи кВт/ч). Наоборот, хуже всего обстоят дела в Калмыкии, где средняя зарплата соответствует 6,4 тысячи кВт/ч. Несколько лучше ситуация в Ивановской области и в Ингушетии, где жители могут позволить себе 7 тысяч кВт/ч.

Москва занимает 10-ю строчку рейтинга. Средняя зарплата жителей столицы позволяет оплатить 19,7 тысячи кВт/ч. Ленобласть с 12,2 тысячи кВт/ч расположилась на 32-м месте.

Средний показатель по России немного уступает петербургскому и составляет 14,6 тысячи кВт/ч для одного потребителя. Стоит отметить, что стоимость 1 кВт/ч в среднем по стране составила 5,95 рубля, что меньше, чем в Петербурге.

Как отмечают исследователи, разброс в стоимости электричества объясняется целым набором факторов, включая развитость энергетики в регионах, наличие сетевой инфраструктуры и ее изношенность, а также близость к источникам сырья. Самый дорогой тариф (11,54 рубля за 1 кВт/ч) установлен в Чукотском автономном округе, самый дешевый — в Иркутской области (1,8 рубля за 1 кВт/ч).

