Генконсульство Израиля в Петербурге возобновило оказание консульских услуг

В Петербурге консульский отдел Генерального консульства Израиля возобновил оказания россиянам консульских услуг, сообщили 12 мая в пресс-службе дипломатического представительства. В начале марта 2026 года генконсульство временно приостановило работу консульского отдела и рекомендовало жителям ждать "дальнейшего уведомления".

"Дорогие посетители консульского отдела. Спешим уведомить, что в данный момент консульский отдел работает в штатном режиме. Чтобы записаться на консульскую услугу, пожалуйста, следуйте процедуре, указанной на сайте", — говорится в сообщении пресс-службы диппредставительства.

Судя по комментариям в социальных сетях ведомства, 7 мая консульский отдел генконсульства Израиля уже работал в штатном режиме. В этот день представители диппредставительства отвечали пользователям в комментариях под публикациями и сообщали им о возможности записаться на консульские услуги.

В конце февраля США и Израиль нанесли серию авиаударов по стратегически важным объектам Ирана. Действия стран осудило Министерство иностранных дел России и потребовала урегулировать отношения дипломатическим путем. В начале марта Генконсульство Израиля в Петербурге приостановило оказание консульских услуг.

