Угрозу БПЛА объявили в Ленобласти

Воздушная опасность объявлена на территории Ленинградской области, сообщил 13 мая глава региона Александр Дрозденко. Информация об этом появилась в социальных сетях губернатора в 10:42.

"Возможно понижение скорости мобильного интернета", — уточнил губернатор.

В предыдущий раз воздушную опасность в регионе объявляли 7 мая. В тот раз министерство обороны заявило о попытке Украины совершить террористическую атаку объектов гражданской инфраструктуры в районе Петербурга. Шесть БПЛА летели со стороны Латвии, пять из них исчезли с радаров в районе города Резекне на востоке страны. Последний беспилотник сбили российские силы ПВО под Псковом.

UPD: В 14:07 Дрозденко сообщил об отмене воздушной опасности.

