В Госдуме готовят законопроект о "товарах патриотической направленности"

Депутаты Государственной думы разрабатывают законопроект об определении и закреплении понятия "товары патриотической направленности". Об этом депутат Вячеслав Дамдинцурунов рассказал 13 мая в Петербурге на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к началу исторического форума "Герои Отечества". По словам парламентария, инициатива нацелена на стимулирование производителей создавать товары с российским культурным кодом. Законопроект разрабатывается для обеспечения государственной политики в сфере традиционных ценностей.

Среди товаров с "культурно-патриотической" маркировкой окажутся канцелярские принадлежности, одежда, рюкзаки, игрушки. На вещах, которыми постоянно пользуются дети, должны быть изображены герои русских сказок и другие образы, отсылающие к российской культуре, сказал парламентарий.

"Казалось бы, мелочь: какой герой будет на обложке тетради или какой рисунок украсит портфель ребенка. Но это действительно та самая среда, которая подсознательно формирует у ребенка образ Родины, чувство сопричастности к ее истории. Одежда или канцелярские принадлежности должны нести в себе смыслы, которые укрепляют нашу национальную идентичность ", - заявил Дамдинцурунов.

Депутат добавил, что организаторы форума "Герои Отечества" уже создают тетради с "патриотическим контентом". В них содержатся образовательные материалы об истории страны.

В конце апреля болельщикам из России запретили приходить на спортивные соревнования с флагами и банерами, пропагандирующими отказ от традиционных ценностей. Также в феврале сообщили, что ученые СПбГУ начали разработку "энциклопедии традиционных ценностей". Президент Владимир Путин подписал указ "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" в ноябре 2022 года.

