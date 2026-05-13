В Пулково ввели ограничения на прием и отправку рейсов

В аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Утром 13 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об опасности БПЛА в регионе.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - заявили в Росавиации.

Судя по данным сайта аэропорта Пулково, некоторые рейсы в Стамбул, Москву, Ош отменены. Однако массовых отмен и задержек не происходит.

В аэропорту Калининграда возможны изменения в расписании рейсов из-за объявления режима воздушной опасности в Ленобласти. Ограничения также действуют в аэропорту Пскова.

Режим воздушной опасности в Ленобласти в предыдущий раз объявили в ночь на 7 мая. Тогда Украина предприняла попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры рядом с Петербургом. Шесть БПЛА летели со стороны Латвии. Пять из них пропали с радаров возле города Резекне, один сбили под Псковом.

