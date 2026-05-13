Муниципалы стали в три раза чаще штрафовать за парковку после лекций ГАТИ

В Петербурге муниципалитеты стали в три раза чаще фиксировать случаи незаконной парковки во дворах после лекций сотрудников Государственной административно-технической инспекции, сообщила 13 мая пресс-служба ведомства. В период с января по апрель 2026 года число составленных муниципалитетами протоколов достигло 237, что в три раза превышает показатель аналогичного периода 2025 года – 69 протоколов. Борьба с неправильной парковкой усилилась после образовательных семинаров ГАТИ для работников всех 111 муниципалитетов города. По данным ведомства, занятия по выписыванию штрафов за неправильную парковку посетили более 140 муниципалов.

Образовательные семинары ГАТИ стала проводить в начале апреля. Тогда представители ведомства заявили, что надеятся с помощью лекций помочь муниципалам избежать повторяющихся ошибок при оформлении протоколов. Работники инспекции обучали сотрудников местных администраций правильно составлять протоколы за незаконную парковку автомобилей на газоне, перед парадными, площадками с контейнерами и мусором, а также на специальной разметке во дворах жилых домов.

Муниципалы вправе самостоятельно фиксировать такие нарушения, при этом ГАТИ осуществляет автоматический контроль с помощью комплексов "Дозор". Все составленные протоколы поступают в инспекцию — она проверяет их и выносит решения о наложении штрафов. Размер штрафа зависит от степени повреждения благоустройства и составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Половина суммы направляется в бюджет округа. Так, с начала 2026 года МО получили порядка 200 тысяч рублей за штрафы за неправильную парковку.

В 2025 году инспекция вынесла свыше 350 постановлений на основании протоколов, составленных муниципальными образованиями. Тогда общая сумма штрафов превысила один миллион рублей.

