ГАТИ научит муниципалов выписывать штрафы за парковку на газонах

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) до конца апреля проведет семинары для представителей всех 111 муниципалитетов Петербурга. Сотрудники ГАТИ обучат муниципалов выписывать штрафы за парковку автомобилей на газонах, перед парадными и контейнерными площадками, сообщили в пресс-службе инспекции 8 апреля.

"Сотрудники местных администраций имеют полномочия составлять вручную протоколы, если видят машины на газонах, перед парадными, контейнерными площадками и на эксплуатационной маркировке. Штраф за эти нарушения - 3-5 тысяч рублей. Половина суммы идет в бюджет округа," - заявили сотрудники ведомства.

В 2025 году представители инспекции выписали более 350 постановлений по протоколам муниципалов на сумму более миллиона рублей. По мнению представителей ведомства, предстоящие семинары помогут избежать повторяющихся ошибок в протоколах муниципальных образований.

В декабре 2025 года в Смольном проводили семинар для представителей муниципалитетов. Им объясняли, как органы местного самоуправления должны оформлять закупки на выполнение работ по благоустройству и озеленению в 2026 году.

