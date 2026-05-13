У Корабельникова трижды отключался микрофон во время доклада перед депутатами

Во время отчета главы Петербурга у вице-губернатора Алексея Корабельникова возникли сложности с оборудованием. При ответе на вопрос депутата Марины Шишкиной о переработке отходов у Корабельникова трижды отключился микрофон, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

– Пора заканчивать, я чувствую, – прокомментировал Корабельников на третий раз. Собравшиеся засмеялись.

Другой член правительства, вице-губернатор Николай Линченко предпочел выступать с помощью стационарного микрофона, чтобы исключить риски нового обрыва связи. Отметим, что у других выступающих проблем с микрофоном не возникало.

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время своего выступления перед депутатами Заксобрания об итогах работы правительства в 2025 году рассказал о деятельности Смольного в разрезе десяти приоритетных программ. Депутаты текущего созыва слушают отчет главы города в последний раз. Следующий доклад состоится уже после выборов.

