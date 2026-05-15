Дрозденко вновь опередил Беглова в медиарейтинге губернаторов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сохранил по итогам апреля первенство в медиарейтинге глав регионов Северо-Западного федерального округа, подготовленном "Медиалогией". Глава Петербурга Александр Беглов остался на втором месте, его коллега из Вологодской области Георгий Филимонов удержал третью позицию, на которой находился и месяц назад.

Всего в апреле СМИ упоминали Дрозденко 16,7 тысячи раз. О Беглове журналисты написали 16,1 тысячи сообщений, о Филимонове — 12,6 тысячи. Победу в рейтинге главе Ленобласти обеспечили, в частности, сообщения о ликвидации БПЛА и о том, что участок нефтепровода под Приморском не получил повреждений, а также о заседании оперативного штаба с решением усилить защиту воздушного пространства. Кроме того, СМИ писали о проверке береговой линии Финского залива, проведенной по поручению Дрозденко, о выступлении губернатора в Ташкенте и о том, что он подписал соглашение о сотрудничестве с Ферганской областью Узбекистана.

О Беглове писали среди прочего в контексте его встречи с президентом Владимиром Путиным. Журналисты отмечали, что социально-экономическое развитие города стало ключевой темой беседы. Кроме того, освещались заявления Беглова о готовности Большого Смоленского моста к проводке судов и о перезапуске в 2026 году производства на бывшем заводе Toyota, а также его сообщение о смерти дирижера и скрипача Сергея Стадлера на борту самолета из Петербурга в Стамбул.

В общероссийском рейтинге Дрозденко занял пятое место, ухудшив свой результат на две позиции за месяц. Беглов, наоборот, поднялся на одну строчку и занял седьмое место.

По итогам марта места в первой тройке медиарейтинга по СЗФО были аналогичными. В федеральном зачете Дрозденко занимал третье место, а Беглов — восьмое.

