Умер главный дирижер Симфонического оркестра Петербурга Сергей Стадлер

В возрасте 63 лет умер Народный артист России, художественный руководитель "Петербург-концерта" и главный дирижер Симфонического оркестра Петербурга Сергей Стадлер, сообщила 20 апреля пресс-служба Смольного. Губернатор Александр Беглов направил соболезнования родным и близким музыканта. По информации "Фонтанки", артисту стало плохо на борту самолета, следовавшего из Петербурга в Стамбул, однако после экстренной посадки судна в Бухаресте врачи не смогли реанимировать Стадлера.

"Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам – всем, кому он был дорог. <...> Сергея Стадлера воспитал Санкт‑Петербург. Наш город всегда будет хранить благодарную память о нем", – приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Стадлер родился в Ленинграде в 1962 году. Образование получил в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Гастролировал с концертами по Японии, Германии, Франции, Китаю, США и другим странам. С 1997 года в Петербурге проходили циклы концертов Стадлера "Музыка в залах Эрмитажа". В период с 1998 по 2001 год занимал должность главного дирижера консерватории. В 2013 году основал Симфонический оркестр Петербурга и стал его главным дирижером.

