Муниципал 21 апреля 2026, 11:22

За подготовку к выборам: Стрелкову передали письмо от Путина

Глава МО "Семеновский", политтехнолог Илья Стрелков рассказал в соцсетях о благодарственном письме от президента Владимира Путина. Оно не могло дойти до адресата почти два года. 

"Благодарю вас за активное участие в работе по подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации", – говорится в письме с автографом главы государства, датированном 8 июля 2024 года. 

Президентские выборы прошли в России в марте 2024 года. Стрелков в этот период преимущественно работал в Псковской области. Он возглавлял общественный штаб по наблюдению за ходом голосования в регионе при Общественной палате Псковской области. Кроме того, он руководит площадкой "Экспертный клуб". Через несколько месяцев, в сентябре 2024 года, он избрался в совет МО "Семеновский", занял место главы округа. 

Константин Леньков / Фото: Илья Стрелков


Стрелков Илья Андреевич
