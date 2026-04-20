Новости 20 апреля 2026, 19:50

Пожароопасный сезон в Петербурге начнется 21 апреля

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о начале пожароопасного сезона в Петербурге с 21 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного. Пожароопасный сезон объявляется с наступлением теплой сухой погоды. В это время увеличивается число пожаров, вызванных сжиганием сухой травы и мусора, а также разведением костров. Оперативные службы начинают работать в режиме повышенной готовности. 

В соответствии с документом сформируют перечень территорий для отдыха и оздоровления детей, для садоводства или огородничества, подверженных угрозе пожара.

Представители Смольного не уточнили, как долго будет длиться пожароопасный сезон в Петербурге в 2026 году.

В прошлом году пожароопасный сезон длился с 15 апреля по 6 октября. За этот период специалисты комитета по благоустройству проверили состояние 26 источников водоснабжения и установили 155 стендов с правилами поведения в лесу. 

Дарья Нехорошева


