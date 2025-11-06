Петриченко подвел итоги пожароопасного сезона в Петербурге

Во время пожароопасного сезона не произошло ни одного природного пожара в лесах Петербурга, сообщил председатель комитета по благоустройству города Сергей Петриченко 5 ноября в своих соцсетях. В 2025 году пожароопасный период продолжался с 15 апреля по 6 октября. В это время Петербурге действовал запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности в городских лесах.

Подводя итоги года, Петриченко отметил, что за этот период специалисты прочистили почти 85 километров минерализованных полос и 50 километров квартальных просек. Также проверили состояние 26 источников водоснабжения и установили 155 указателей и стендов с правилами поведения в лесу.

Чиновник заявил, что этому способствовали видеомониторинг зелёных зон и наземное патрулирование, проводимое сотрудниками лесничеств. Кроме того, в городских лесах высадили около 13,5 тысяч новых деревьев.

Кирилл Дудров