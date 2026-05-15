К созданию бульвара Балабанова на Васильевском острове приступят в 2027 году

Реализация проекта бульвара на 19‑й линии Васильевского острова, которому жители предлагают присвоить имя режиссёра Алексея Балабанова, запланирована на 2027 год, сообщил 15 мая вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин во время инспекции благоустройства в Василеостровском районе. Проект будущего бульвара Балабанова подготовили с учетом предложений горожан.

"Сейчас вместе с коллегами прорабатываем возможность наполнить пространство элементами, отсылающими к творчеству режиссера. Васильевский остров — место с сильной культурной и исторической идентичностью, и новые общественные пространства должны эту атмосферу подчеркивать", — написал чиновник в своих соцсетях.

Вместе с Разумишкиным концепцию нового общественного пространства обсудили глава Василеостровского района Михаил Соболев и заместитель председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин. Чиновники также осмотрели новый сквер Леонарда Эйлера на 10-й линии Васильевского острова. По словам вице-губернатора, сейчас сквер находится на втором этапе благоустройства. В сквере обновили дорожки и поменяли освещение. Здесь обустроят детскую площадку, новые деревья и кустарники, а также объекты на научно-просветительскую тематику.

В июне 2025 года вице-губернатор Борис Пиотровский поддержал идею увековечивания памяти Балабанова в Петербурге. Тогда городские власти обсуждали вопрос установки памятника в честь режиссера на пересечении Уральской улицы и набережной реки Смоленки на Васильевском острове, где Балабанов жил с момента переезда в Петербург.

