Путин наградил Гладкова орденом Александра Невского

Президент Владимир Путин наградил орденом Александра Невского бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, сообщил 15 мая ТАСС со ссылкой на заявление полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексея Еремина. Он сообщил журналистам о награждении Гладкова во время церемонии представления временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука.

"Вячеслав Владимирович Гладков награжден орденом Александра Невского", - цитирует Еремина информагентство.

В среду Путин принял отставку Гладкова и назначил на должность врио губернатора Белгородской области иркутского вице-губернатора, генерал-майора и Героя России Александра Шуваева. В тот же день губернатор Брянской области Андрей Богомаз сложил свои полномочия по собственному желанию. Врио главы региона назначили Егора Ковальчука, ранее руководившего правительством ЛНР. Сам же Богомаз на следующий день стал депутатом Государственной думы.

