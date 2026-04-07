Дрозденко опередил Беглова в медиарейтинге глав регионов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам марта 2026 года стал третьим по упоминаемости в СМИ среди глав российских регионов, сообщила 7 апреля "Медиалогия" по итогам проведенного исследования. Он также возглавил медиарейтинг Северо-Западного федерального округа, опередив губернатора Петербурга Александра Беглова на одну позицию.

В марте "Медиалогия" насчитала 22,1 тысячи упоминаний Дрозденко в СМИ. Беглов набрал 15,6 тысячи упоминаний. В общероссийском рейтинге Дрозденко занял третье место, а Беглов сохранил свой февральский результат и остался на восьмой позиции. На первом месте медиарейтинга по-прежнему находится мэр Москвы Сергей Собянин, вторую позицию вновь занял губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Цитируемость Дрозденко увеличилась в связи с регулярными сообщениями главы региона о воздушных атаках беспилотников, встречей с вице-премьером, министром внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Оскаром Пересом-Оливой Фрагой и открытием мусороперерабатывающего комплекса "Островский" вместе с Бегловым.

В случае с Бегловым СМИ писали о решении губернатора созвать оперативный штаб для отражения атаки беспилотников в Кронштадте, а также ввести временные ограничения на продажу топлива несовершеннолетним. Кроме того, широкую огласку в СМИ получило назначение губернатором на пост художественного руководителя Михайловского театра Ильдара Абдразакова.

В феврале Дрозденко занял второе место в списке глав СЗФО, однако не попал в первую десятку общероссийского рейтинга глав регионов. При этом по итогам февраля Беглов занимал первое место по упоминаемости в СМИ среди губернаторов СЗФО и восьмое место в общероссийском рейтинге.

Екатерина Гусева / Фото: Правительство Ленинградской области