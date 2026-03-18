Беглов занял восьмое место в февральском медиарейтинге глав регионов

Губернатор Александр Беглов по итогам февраля стал восьмым по упоминаемости в СМИ среди глав российских регионов, сообщила 18 марта "Медиалогия" по итогам проведенного исследования. По сравнению с январем петербургский градоначальник утратил три позиции. При этом он сохранил первенство среди коллег в Северо-Западном федеральном округе.

Первое место в общероссийском списке удержал мэр Москвы Сергей Собянин. На второй позиции оказался губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, на третьем — глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Среди глав регионов СЗФО второе место отошло главе Ленинградской области Александру Дрозденко. Третье место занял глава Вологодской области Георгий Филимонов.

"Медиалогия" перечислила новостные сюжеты, которые обеспечили Беглову его позицию в рейтинге. Ими оказались сообщения о подписании соглашения с Собяниным по внедрению информационных технологий в поликлиники Петербурга, награждение дворника Хайрулло Ибадуллаева за спасение ребенка на Петроградской стороне, встреча с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, переход акций "Ленфильма" в собственность Петербурга и открытие спорткомплекса с бассейном в здании Пробирной палаты.

Рейтинг рассчитывался с учетом упоминаемости губернаторов в СМИ. При этом составители учитывали влиятельность СМИ, характер упоминания главы региона в материале, его роль в сообщении и наличие прямой или косвенной речи в опубликованном тексте.

Ранее "Медиалогия" представила февральский рейтинг глав региональных парламентов. Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский занял в нем второе место.

