"Самсона" в Петергофе вновь начнут запускать под музыку

Запуск фонтана "Самсон" в музее-заповеднике Петергоф вновь будет происходить под музыку после перерыва из-за пандемии коронавируса, сообщил 21 апреля ТАСС со ссылкой на гендиректора музея Романа Коврикова. Он также подчеркнул, что Весенний праздник фонтанов в 2025 году будет посвящен возрождению фонтана после Великой Отечественной войны.

"Весенний праздник фонтанов в этом году пройдет 17 мая, в день Ночи музеев, мы, как правило, совпадаем. Праздник будет посвящен возрождению "Самсона". И мы возвращаем - до ковида была традиция пуска "Самсона" под музыку. В 10 утра "Самсон" будем пускать под музыкальное сопровождение, <…> тем самым приветствовать утро в Петербурге", - заявил Ковриков на пресс-конференции.

Гендиректор Петергофа также напомнил, что в июне 2025 года в музее откроется выставка "Подвиг возрождения", она появится на месте части традиционной экспозиции Большого дворца. В ней будут показаны эпохи предвоенного Петергофа, разрушенного войной и его послевоенное возрождение.

Скульптурная группа "Самсон, разрывающий пасть льва" открылась в 1735 году, тогда она была выполнена из свинца скульптором Бартоломео Растрелли. В 1802 году ее заменили на бронзовую скульптуру, выполненную по проекту другого скульптора Михаила Козловского с сохранением первоначальной задумки.

Во время Великой Отечественной войны "Самсон" был утрачен. В итоге скульпторы Василий Симонов и Николай Михайлов восстановили скульптуру по довоенным фотографиям, а также на основе архивных данных и работ Козловского. Воссозданный "Самсон" был открыт в 1947 году.

Напомним, что фонтаны в музее-заповеднике "Петергоф" вновь заработали после зимнего перерыва 20 апреля. Желающие смогут бесплатно посмотреть на их работу до 26 апреля, когда состоится их торжественный запуск. После этого вход на территорию Петергофа станет платным, а также откроется часть музеев, закрывавшихся на зиму.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал правительства Петербурга