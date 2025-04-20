В ГМЗ "Петергоф" заработали фонтаны

Фонтаны государственного музея-заповедника "Петергоф" вернулись к работе после перерыва, сообщили 20 апреля в администрации Красногвардейского района. В следующие дни посетители парков смогут бесплатно посмотреть на работу водометов.

Торжественный запуск фонтанов Петергофа намечен на субботу, 26 апреля. С этого дня заработают некоторые музеи, закрытые на зиму, а вход в парки ГМЗ станет платным. Весенний праздник фонтанов состоится 17 мая.

В мае 2024 года после реставрации открылся для посетителей Верхний сад Петергофа. Работы на объекте продолжались почти пять лет. За это время специалисты заменили 90 % старых деревьев, утративших презентабельный вид.

Ранее стало известно о том, что две парковки около ГМЗ "Петергоф" перевели на почасовую оплату в преддверии туристического сезона. К прежней схеме работы автостоянки вернутся с началом ноября.

Андрей Казарлыга, фото: Пресс-сек Красногвардейского / Telegram