ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:53

В ГМЗ "Петергоф" заработали фонтаны

фото ЗакС политика В ГМЗ "Петергоф" заработали фонтаны

Фонтаны государственного музея-заповедника "Петергоф" вернулись к работе после перерыва, сообщили 20 апреля в администрации Красногвардейского района. В следующие дни посетители парков смогут бесплатно посмотреть на работу водометов.

Торжественный запуск фонтанов Петергофа намечен на субботу, 26 апреля. С этого дня заработают некоторые музеи, закрытые на зиму, а вход в парки ГМЗ станет платным. Весенний праздник фонтанов состоится 17 мая.

В мае 2024 года после реставрации открылся для посетителей Верхний сад Петергофа. Работы на объекте продолжались почти пять лет. За это время специалисты заменили 90 % старых деревьев, утративших презентабельный вид.

Ранее стало известно о том, что две парковки около ГМЗ "Петергоф" перевели на почасовую оплату в преддверии туристического сезона. К прежней схеме работы автостоянки вернутся с началом ноября.

Андрей Казарлыга, фото: Пресс-сек Красногвардейского / Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 апреля
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама