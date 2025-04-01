В Петергофе две автостоянки перевели на почасовую оплату перед турсезоном

Две парковки у Верхнего и Нижнего парков в Петергофе перевели на почасовую систему оплаты в связи с туристическим сезоном, сообщили 1 апреля в пресс-службе комитета по транспорту. В низкий сезон плата за парковку там взимается на посуточной основе.

"Изменения коснутся автостоянок на улице Прудовая, расположенных в непосредственной близости ко входу в Нижний парк и Верхний сад", — сообщили в комтрансе.

Плата за парковку вместимостью 95 автомобилей составила с начала апреля 200 рублей в час, за парковку вместимостью 324 автомобиля — 150 рублей в час. С 1 ноября обе парковки вернутся к тарифу по 200 рублей за сутки пользования.

В комтрансе отметили, что сейчас в Петербурге насчитывается 15 городских автостоянок на территории шести районов. Совокупно речь идет о 1 909 парковочных местах.

На прошлой неделе Государственная дума отклонила петербургский законопроект о праве регионов на предоставление 50 %-ной скидки на штрафы за неоплату парковки при условии выплаты в течение 20 дней. Инициативу поддержали 76 депутатов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру